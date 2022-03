»Napadalci so uničili gledališče Drama. Kraj, kjer si je zatočišče poiskalo več kot tisoč ljudi. Tega ne bomo nikoli oprostili,« je v zapisu na Telegramu sporočil mestni svet v Mariupolju. Župan mesta Vadim Bojčenko je napad označil za grozljivo tragedijo in ga primerjal z genocidom.

»Edina beseda, s katero lahko opišemo, kar se je danes zgodilo, je genocid, genocid našega naroda, naših ukrajinskih ljudi. A prepričan sem, da bo prišel dan, ko bo naše čudovito mesto Mariupolj znova vstalo iz ruševin,« je dejal v video sporočilu.

Mestni predstavniki so tudi objavili fotografije, ki prikazujejo belo pročelje trinadstropnega poslopja gledališča pred napadom in ruševine, iz katerih se dviga dim. Nekaj dni pred napadom je bil s satelitskih posnetkov, ki jih je delilo zasebno podjetje Maxar, razviden napis »deti« oz. otroci v ruščini na tleh na obeh straneh stavbe.

Mariupolj je za Moskvo ključna strateška tarča, saj bi lahko povezal njene sile na Krimu in regijo Donbas na vzhodu, s čimer bi Ukrajince odrezali od Azovskega morja.

Ruske sile mesto, ki je imelo nekdaj okrog pol milijona prebivalcev, že več dni intenzivno obstreljujejo. Oskrba z elektriko, hrano in vodo je prekinjena, humanitarne razmere pa izjemno slabe.

Ukrajinske oblasti so bombardiranje gledališča označile za vojni zločin, češ da je šlo za namerno bombardiranje. Rusija pa za napad krivi ukrajinski nacionalistični bataljon Azov.

Kijev: Ruske sile na civiliste iz zraka, ker na kopnem niso bile uspešne

Po odmevnih napadih v Černigivu in Mariupolju iz različnih koncev Ukrajine danes znova poročajo o nasilju. Med drugim sta raketi zadeli stanovanjski blok v Kijevu in šolo v kraju Merefa v regiji Harkov. Kijev Rusiji očita, da je, potem ko so njene kopenske operacije zastale, okrepila obstreljevanje civilistov iz zraka.

V Kijevu naj bi velik stanovanjski blok davi zadeli ostanki sestreljene ruske rakete. Po navedbah ukrajinskih reševalcev je bila pri tem ubita najmanj ena oseba, še tri so ranjene. Reševalci še preiskujejo ruševine in iščejo morebitne preživele in žrtve.

Ponoči naj bi ruska raketa zadela in uničila tudi poslopje šole in socialnega centra v kraju Merefa na severovzhodu države. Podatkov o morebitnih žrtvah zaenkrat ni.

Število žrtev sredinega napada ruskih vojakov na ljudi, ki so v kraju Černigiv čakali na kruh, je medtem naraslo na 13, medtem ko o žrtvah ruskega obstreljevanja gledališča v južnem Mariupolju, v katerega se je pred tem zateklo najmanj tisoč civilistov, še ni podatkov.

Iz Mariupolja, ki je tarča ruskega obleganja in kjer so humanitarne razmere dramatične, še naprej bežijo ljudje. Danes naj bi iz tega mesta v ruski Rostov prispeli avtobusi z okoli 300 civilisti. V tem strateško pomembnem pristaniškem mestu je bilo doslej po navedbah ukrajinske strani ubitih že najmanj 2400 civilistov.

Hudi spopadi naj bi po navedbah ruske strani potekali tudi na vzhodu Ukrajine. Proruski separatisti v samooklicani republiki Lugansk so na družbenem omrežju Telegram sporočili, da je ukrajinska vojska tam obstreljevala štiri naselja in uničila nekaj hiš, obenem pa naj bi sami ponoči po navedbah iz Moskve zabeležili uspehe v boju proti ukrajinskim nacionalistom.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je še poročal o nadaljevanju ofenzive v Donecku, kjer naj bi prodrli za še štiri kilometre in prevzeli nadzor nad več vasmi. Na severu Ukrajine v mesti Sarni naj bi bilo tarča napada skladišče orožja, pri čemer naj bi bilo uničenih več raket.

Britansko obrambno ministrstvo je sicer davi v najnovejši oceni razmer v Ukrajini ponovilo, da je ruska ofenziva »na vseh frontah v veliki meri zastala«. Ruske sile naj bi tako na kopnem kot v zraku in na morju v minulih dneh dosegle »minimalen napredek« in še naprej beležijo »velike izgube«.

Ukrajinski odpor po oceni britanskih obveščevalcev ostaja »močan in dobro usklajen«, v ukrajinskih rokah tako ostaja »velika večina ukrajinskega ozemlja, vključno z vsemi glavnimi mesti«.

Ukrajinska vojska je medtem Rusijo na Facebooku obtožila, da se zdaj osredotoča predvsem na zračne napade - obstreljevanje civilne populacije in infrastrukture z bombami in granatami -, potem ko je bila v kopenskih operacijah »neuspešna«. Poleg tega zahrbtno cilja spletne komunikacije oziroma izvaja kibernetske napade, uničuje poslopja televizij in radijev ter širi lažne informacije o svoji invaziji.

Kljub temu naj bi ukrajinske sile zmagovale v bitkah tako na kopnem kot v zraku ter naj bi med drugim sestrelile deset sovražnih zračnih tarč, česar pa ni mogoče neodvisno potrditi.

Tiskovna agencija Reuters je medtem poročala, da so na Japonskem v bližini otokov Honšu in Hokaido opazili štiri velike ruske vojaške ladje, ki plujejo proti zahodu, verjetno proti Evropi, morda proti Ukrajini. Japonsko obrambno ministrstvo je objavilo fotografije, na katerih je na eni od ladij videti vojaške tovornjake.

Varnostni svet drevi o razmerah v Ukrajini, v petek o ruskem predlogu resolucije

Varnostni svet ZN se bo spričo vse slabših humanitarnih razmer v Ukrajini nocoj sešel na izrednem zasedanju. V petek bo medtem glasoval o ruskem predlogu s tem povezane resolucije. Ta zahteva dostop humanitarne pomoči in zaščito civilistov v Ukrajini, kar so zahodne države označile za višek cinizma in norčevanje iz mednarodne skupnosti.

Ruski predlog resolucije ne zahteva prekinitve spopadov in umika tujih enot iz Ukrajine, niti ne priznava, da so v Ukrajini ruske enote, na glasovanju pa je obsojen na propad.

Britanska veleposlanica pri ZN Barbara Woodward je sporočila, da se Rusija igra in njena država za predlog ne bo glasovala. »Njihov predlog poziva strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, vendar ne omenja dejstva, da je Rusija tista, ki izvršuje vojne zločine. Humanitarna kriza je nastala zaradi njihove invazije,« je sporočila Britanka.

Tiskovna predstavnica ameriške misije pri ZN Olivia Dalton pa je sporočila, da Rusom ne bodo dovolili, da se izognejo odgovornosti za neizzvano agresijo z glasovanjem za takšen predlog resolucije.

Predlog resolucije o Ukrajini sta pripravili tudi Francija in Mehika, vendar sta ga umaknili, ker je Moskva zagrozila z vetom, ker omenja dejstvo, da je Rusija napadla Ukrajino, in poziv, naj to ustavi. Francija in Mehika bosta svoj predlog namesto tega podali pred Generalno skupščino ZN, ki je doslej s 141 glasovi že obsodila rusko agresijo in zahtevala umik ruskih enot.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je sicer vztrajal, da je Rusija vedno za humanitarno resolucijo Varnostnega sveta, če ta ne bo krivila Rusije. Njegov predlog resolucije zahteva polno zaščito vseh civilistov v Ukrajini, ki pa jih bombardirajo ruske enote.

Varnostni svet ZN se bo sicer vse slabši humanitarni krizi v Ukrajini na izrednem zasedanju posvetil že danes. K srečanju so po navedbah diplomatskih virov pozvale ZDA, Velika Britanija, Irska, Norveška in Albanija.