Trgu ponuja tipske hiše, ki jih je mogoče prostorsko deloma prilagoditi potrebam in željam posameznega investitorja, tehnologija gradnje s sistemi JUBHome je namreč nadvse primerna tudi za individualne novogradnje po meri uporabnika.

Hitra masivna gradnja »Gradnja s sistemi ICF je hitra in enostavna, izvedena brez gradbenih napak, kupcu pa je cena znana vnaprej,« poudarja gradbeni inženir Luka Videmšek, vodja prodaje v družbi JUBHome. »Individualni investitorji danes v ospredje vse bolj postavljajo stroške za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času, ki jim jih bo objekt zagotavljal po vselitvi. Ker imajo toplotnoizolativni konstrukcijski sistemi JUBHome visoko sposobnost akumulacije toplote, so stroški obratovanja in vzdrževanja takega objekta občutno nižji, pasivni standard gradnje z dobro izoliranim ovojem in brez toplotnih mostov pa uporabnikom zagotavlja nadvse prijetno bivalno okolje.«

Celostna podpora ali izvedba na ključ Vodja projektive Aljaž Šterk poudarja, da so prednosti pri gradnji hiš JUBHome številne: »Hišo za individualne vlagatelje lahko zgradimo od temeljev do strehe z enim sistemom, pri tem pa kot pogodbenik jamčimo za njeno kakovostno gradnjo. Pri nas stranka dobi vse na enem mestu – zanjo pripravimo idejno zasnovo, projekt za izdajo gradbenega dovoljenja (DGD), projekt za izvedbo (PZI) s podrobnimi načrti, tehničnimi rešitvami in detajli ter izvedemo vse preostale faze do vselitve. Če stranka želi pasivno hišo, je treba vgraditi centralno prezračevanje z rekuperacijo. V primeru, da je investitorju načrte pripravil že arhitekt, je treba le prilagoditi dokumentacijo PZI, sicer pa mora arhitekt upoštevati smernice za projektiranje z elementi JUBHome.« » Ker PZI vključuje vse podatke o konstrukcijskih elementih, sestavi sten in oblog ter dimenzij odprtin in notranjih prostorov, vključno s popisom uporabljenih materialov, lokacijami vgradenj za ogrevalne in hladilne naprave, točkami osvetlitve, strojnih in električnih instalacij, izračunov statike in podobno, je tudi osnova za pridobitev natančne ponudbe za gradnjo hiše na ključ. Gradnja poteka po fazah, pri čemer se JUBHome prilagodi željam investitorjev glede obsega gradnje. Bolj bo ta finalizirana, manj bo skrbi pri usklajevanju s podizvajalci. JUBHome poleg strokovnega svetovanja ponuja tudi storitve projektiranja, v primeru gradnje na ključ je treba pred vselitvijo poskrbeti le še za namestitev notranje opreme. V času gradnje investitorjem pomagamo s pripravo dokumentacije za nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada.«