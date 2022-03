Ministrstvo je sicer naročilo plačilo obresti iz sredstev, ki so zamrznjena v tujini zaradi sankcij po napadu na Ukrajino. Zato ni povsem jasno, ali bodo vlagatelji res dobili svoj denar.

»Izpolnitev naših obveznosti v tuji valuti ni odvisna od nas,« je dejal minister in dodal, da je vse odvisno od ZDA.

Če ZDA blokirajo plačilo, za kar je sedaj še 30 dni časa, bo Rusija skušala dolg plačati v rubljih, vendar to po trditvah bonitetne agencije Fitch ne velja, in Rusija bo plačilno nesposobna. Rusija mora plačati obresti na evroobveznice (obveznice, izdane v nedomači valuti v tujini) v dolarjih.

Rusija ne more do približno polovice svojih sredstev, ki so zamrznjena v tujini. Ruske organizacije dolgujejo mednarodnim bankam okrog 121 milijard dolarjev. Naslednji obrok dolga za Rusijo zapade v začetku aprila in znaša skupaj več kot dve milijardi dolarjev.

Vse tri glavne svetovne bonitetne agencije so ruski dolg že razglasile za ničvrednega, kar med drugim pomeni, da Rusija na tujem ne more več dobiti posojila oziroma se praktično ne more več zadolževati, razen morda po oderuških obrestih.