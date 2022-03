Izredno napeto končnico je s kančkom sreče dobil Dallas. Kevin Durant, s 23 točkami in 10 podajami najbolj učinkovit igralec Brooklyna, je 10,9 sekunde pred koncem tekme povedel gostitelje v vodstvo s 111:110. Nato pa je Dallas izpeljal zadnji napad, po podaji Dončića pa je tekmo s trojko ob pisku sirene odločil Spencer Dinwiddie, ki je dosegel 22 točk, a kar 15 v odločilni zadnji četrtini.

Pred tem je kazalo na zmago domačega Brooklyna, ki je v uvodu v zadnji del s košem Duranta povedel s 93:79, nato pa se je žoga začela zatikati na obroču in po petih minutah so se gostje približali na 95:94. Sledila je tesna končnica, v kateri so košarkarji iz Teksasa dosegli osmo zmago na zadnjih devetih obračunih in potrdili peto mesto na lestvici. Brooklyn je na vzhodu osmi.

»To je to. Enako kot v Bostonu,« je po tekmi dejal Dončić. Tudi tam je Dončić dosegel koš tik pred koncem, tekmo pa je v korist Dallasa v sami končnici odločil Dinwiddie.

Jokić zopet blestel za Denver

Igral je tudi Denver Vlatka Čančarja, ki je na lestvici na zahodu tik za Dallasom. Ekipa iz Kolorada je kar s 127:109 slavila v Washingtonu. Še enkrat več je v dresu Denverja blestel Srb Nikola Jokić, ki je tekmo končal pri 29 točkah in 13 skokih. Skupaj je Jokić presegel mejo 10.000 doseženih točk v ligi NBA.

»To nikakor ni lahko. Na vsaki tekmi garamo in če sem iskren, se mi zdi, da tako mora biti,« pa je po nastopu, Čančar vnovič ni igral, povedal Jokić.

Že 56. zmago v sezoni je dosegel vodilni Phoenix, ki je s 129:112 slavil v Houstonu. Devin Booker je dosegel kar 36 točk. Phoenix si je kot prva ekipa že zagotovil mesto v končnici.

Po prostem večeru Dallas čaka gostovanje v Philadelphii, Brooklyn bo gostil Portland, Denver pa odhaja v Cleveland.