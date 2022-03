Villarreal in Chelsea še zadnja četrtfinalista

Na zadnjih dveh tekmah osmine finala nogometne lige prvakov sta se v četrtfinale uvrstila branilec naslova Chelsea in presenetljivo tudi Villarreal. Španci so po remiju na prvi tekmi pri Juventusu slavili s 3:0, medtem ko so Londončani po še eni zmagi proti Lillu (2:1) med osem najboljših napredovali s skupnim izidom 4:1.