Ljubljančani so na gostovanje v Bologno krenili z odlično popotnico dvanajstih zaporednih zmag. Uspešen niz so sicer prekinili v ponedeljek v 2. krogu lige za prvaka, ko so v Stožicah klonili s Šenčurjem, a so na tekmi državnega prvenstva nastopili v okrnjeni in pomlajeni zasedbi, v kateri sta bila od prve ekipe zgolj Marko Radovanović in Alen Hodžić, ki sta zaradi manjše minutaže potrebovala minute v rokah in nogah, ter mladi Dan Duščak, Luka Ščuka in Blaž Habot. Še vedno pa je trener Jurica Golemac pogrešal Melvina Ejima, ki je pred časom odšel v domovino urejati vse potrebno za pogreb tragično preminulega brata, zaenkrat pa se točno še ne ve, kdaj bo pripravljen za vrnitev v moštvo in na igrišča. Drugih težav košarkarji Olimpije niso imeli, medtem ko je bilo nekoliko drugače pri gostih. Med drugimi je manjkal eden najboljših posameznikov Marco Belinelli, ki si je poškodoval stegensko mišico in bo odsoten slaba dva meseca, na klopi pa ni sedel glavni trener Sergio Scariolo, ki je bil v ponedeljek pozitiven na testiranju na koronavirus. Namesto njega je tekmo vodil pomočnik Andrea Diana.

Je pa zato pri Virtusu prvič zaigral Tornike Shengelia, ki je bil s 14 točkami nemudoma prvi strelec moštva. A to jim pretirano ni pomagalo. Olimpija je namreč od samega začetka krenila v obračun samozavestno in zadevala z vseh položajev. Že v 15. minuti je prišla na 15 točk naskoka, nato pa nasprotniku več ni dovolila, da bi ogrozil njeno prednost. Ko je bilo tri minute in pol pred koncem znova plus 15 za zmaje, je bilo jasno, da je tekma odločena. »V drugem polčasu smo stisnili v obrambi in se držali načrta. Igrali smo eden za drugega. Napredujemo vsak dan, kar se pozna na rezultatih. Ostati moramo skromni in garati naprej,« pravi Jurica Golemac, Jaka Blažič, ki je bil z 18 točkami, 20 jih je dosegel Jacob Pullen, drugi strelec Ljubljančanov, pa je dodal: »Ta zmaga je nagrada za naše dobro delo v zadnjem obdobju. Samo nadaljevati moramo v tem ritmu.«

Virtus – Olimpija 74:86 (24:31, 44:51, 68:58)

Evropski pokal, 15. krog, skupina B. Virtus Segafredo Arena, sodniki: Garcia (Španija), Balak (Izrael), Celik (Turčija).

Virtus: Tessitori 3 (2-1), Mannion 3, Pajola 6, Alibegović 3, Ruzzier, Jaiteh 11 (2-1), Shengelia 14 (1-0), Hackett, Sampson 9 (1-1), Weems 11 (2-2), Teodosić 9 (2-2), Cordinier 5 (2-2), trener: Diana.

Olimpija: Pullen 20 (2-2), Ferrell 11 (2-1), Duščak, Murić 14 (4-4), Auguste 9, Blažič 18 (2-2), Hodžić, Ščuka, Omić 2, Dragić 11 (4-3), Radovanović 1 (2-1), Habot, trener Golemac.

Prosti meti: Virtus 12-9, Olimpija 16-13. Met za dve točki: Virtus 49-19, Olimpija 38-17. Met za tri točke: Virtus 26-9, Olimpija 37-13. Skoki: Virtus 48 (33 + 15), Olimpija 48 (34 + 14). Osebne napake: Virtus 19, Olimpija 17. Pet osebnih napak: Pajola (38).