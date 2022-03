Na domači tekmi za svetovni pokal, ki je zaradi protikoronskuh ukrepov Mednarodne smučarske zveze (Fis) minila brez gledalcev, se je 31-letni Celjan in olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu iz Pekinga prvič uvrstil na zmagovalne stopničke. Boljša od njega sta bila le Italijan Edwin Corrati, ki je na Rogli zmago slavil že tretjič, in Poljak Oskar Kwiatkowski. V kvalifikacijah je bil Mastnak drugi za Corratijem, Žan Košir enajsti (+0,87 sekunde), Rok Marguč (22. mesto) in Jernej Glavan (48.) pa sta zaostala za finalnimi boji najboljše šestnajsterice. Za 37-letnega Koširja, ki je v tej disciplini osvojil že dve olimpijski bronasti kolajni (Soči 2014, Pjongčang 2018), na Rogli pa je bil štirikrat na stopničkah in je branil lansko zmago, je bil že v uvodnem krogu finalnega dela usoden Kwiatkowski in Tržičan je končal na 13. mestu.

Uspešnejši je bil Mastnak, ki je v osmini finala izločil Kima Sangkyuma iz Južne Koreje, v četrtfinalu Italijana Rolanda Fischnallerja, v polfinalu pa je bil zanj usoden Koširjev rabelj Kwiatkowski. Slovenec je na 454 metrov dolgi progi Jasa z 21 vratci in 119 metri višinske razlike naredil napako, končal v snegu in sanj o zmagi na Rogli je bilo konec. Za tolažbo je dobil mali finale za končno tretje mesto proti Sanghooju Leeju, vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega pokala, z 12 stotinkami sekunde prednosti. »Zelo mi je žal, da sem v polfinalu storil napako, saj na vsaki tekmi želim zmagati. Ni mi jasno, kaj se je točno zgodilo, da sem padel. Podlaga je bila mehka in izgubil sem stik, a ne vem, zakaj. Toda vesel sem, da sem se v malem finalu pobral in dan končal z zmago,« je dejal Tim Mastnak.

Celjan, svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu iz Utaha 2019 in dobitnik kristalnega globusa v svetovnem pokalu istega leta, je bil kljub tretjemu mestu navdušen. »Čeprav se pred tem nikoli nisem uvrstil med najboljše tri na Rogli, sem vedno dobro vozil, a se mi ni izšlo. A kdor čaka, dočaka. Tokrat sem znova dokazal, da sem zelo hiter, žal pa se mi vedno pripeti kakšna napaka preveč. To bom moral popraviti za naslednjo sezono, da bom še boljši, čeprav je bila že letošnja odlična. Poleg tega sem edini, ki se je v zadnjih dveh sezonah vedno prebil v izločilne boje,« se zaveda Mastnak po sedmi uvrstitvi na zmagovalni oder in zagotovoljenem tretjem mestu v seštevku veleslaloma.

Pri ženskah je – prav tako kot Italijan Corrati – že tretjič na Rogli zmago slavila Nemka Ramona Hofmeister, Slovenka Gloria Kotnik (17. mesto) pa je napredovanje med elitno šestnajsterico zgrešila le za šest stotink sekunde. »Računala sem na kaj več, a se žal ni izšlo. Zaradi številnih sprejemov in drugih obveznosti ter tudi zaradi poškodbe kolena nisem bila optimalno pripravljena, na koncu mi je zmanjkalo tudi nekaj sreče,« je ocenila Gloria Kotnik, bronasta olimpijka iz Pekinga, Sara Goltes pa je na Rogli končala na 37. mestu.