Ljubljana je prvo avtobusno linijo dobila leta 1927

Leta 1958, ko je po ljubljanskih ulicah zadnjič peljal tramvaj in so javni mestni promet zavzeli trolejbusi in avtobus, se je Jožef Trpin še kot 10-letni otrok začel ukvarjati z razvojem ljubljanskega javnega prometa. Svoje strasti ljubiteljski raziskovalec ni opustil vse do danes, del njegovih dognanj pa si je mogoče ogledati na občasni fotografski razstavi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.