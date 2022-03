Multimedijska razstava Fride Kahlo v Trstu

V Trstu so pred dnevi odprli multimedijsko razstavo posvečeno življenju in delu mehiške slikarske ikone Fride Kahlo. Poleg umetniških del so na ogled tudi ustvarjalkine fotografije, pisma, dnevniki in predmeti, predstavljeni pa so tudi najbolj reprezentativni prostori njenega doma Modre hiše (Casa Azul) v Mexicu Cityju, kjer je danes muzej.