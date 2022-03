Duh upora

Zborovanje novinarjev, ki je v ponedeljek potekalo pred stavbo RTV Slovenija, je bilo prikaz izjemne solidarnosti, ki je zajela novinarski ceh. V množici je bilo videti najuglednejše predstavnike novinarskega poklica, ljudi, ki so v dolgoletnih karierah videli že veliko hudega. A vendar so stvari, ki so jih pripovedovali, zvenele šokantno. Vodstvo RTV Slovenija je v slabem letu dni novinarje potegnilo globoko v vrtinec političnega boja.