Da Beljačani kaznujejo prav vsako napako, je že pred začetkom četrtfinalne serije opozarjal Mitja Šivic, trener ljubljanskih hokejistov. Svojo odliko so na najboljši možni način demonstrirali predvsem na torkovi tekmi, ko so ljubljanski hokejisti naredili tri grobe napake. Prvo je za 2:0 izkoristil Renars Krastenbergs, drugo za 3:0 Felix Maxa, ko Paavo Hölsä, ki je v vratih zamenjal Žana Usa, ni zaustavil njegovega nenevarnega strela, ko je v zraku viselo izenačenje na 3:3, v 46. minuti pa je pred vrati Olimpije spodrsnilo Gregorju Koblarju, Krastenbergs pa je dosegel še svoj drugi zadetek na tekmi. Ob petem beljaškem zadetku je linijski sodnik nehote zbil Miho Štebeta na tla, kar je olajšalo delo Ricku Schofieldu.

»V Tivoliju smo bili boljši nasprotnik, dobili smo skoraj vse dvoboje, hitreje smo bili tudi pri ploščku, prihajali smo do priložnosti, jih nastreljali. A žal to ni bilo dovolj, da bi prišli do zmage,« po tretjem zaporednem porazu trener Mitja Šivic kar ni mogel verjeti, da je njegova ekipa spet ostala praznih rok. »Beljak je bil tokrat res slab, česar se njegovi igralci zavedajo, zato lahko v petek pričakujemo njegovo boljšo predstavo. Bili so zelo utrujeni in so težko drsali z nami, a so dosegli pet zadetkov. To le dokazuje njegovo kakovost in ni zaman v rednem delu lige dosegel največ zadetkov. Še vedno sem prepričan, da je v tej seriji še vse možno,« je še dodal trener zeleno-belih.

»Prevzemam krivdo za četrti zadetek. Beljak je imel malo priložnosti, je pa skoraj vse izkoristil. Če dobimo peto tekmo, je še vse mogoče, bomo pa morali igrati bolj disciplinirano,« se ne predaja Gregor Koblar, ki je dve minuti pred koncem druge tretjine zaostanek svoje ekipe znižal na 2:3. Prvi zadetek za Ljubljančane je dosegel branilec Mitja Robar.

Beljačani, ki so bili večji del tekme v podrejenem položaju, kar je priznal tudi Marcel Rodman, pomočnik kanadskega trenerja Roba Dauma, so proti vratom Olimpije sprožili 20 strelov, na drugi strani je Alexander Schmidt ubranil kar 31 strelov. »Na vseh tekmah četrtfinalne serije je bila Olimpija drsalno boljša in je v tekme vložila več od nas, je pa res, da mi vodimo s 3:1 v zmagah. Prepričan sem, da se Ljubljančani še niso predali,« je dejal nekdanji kapetan slovenske reprezentance Marcel Rodman.

V polfinale končnice sta se že uvrstila Salzburg, ki je bil boljši od Znojma, in prvič v tem tekmovanju tudi Fehervar. Madžari so izločili Pustertal. Vienna Capitals proti celovškem KAC vodijo s 3:1 v zmagah.