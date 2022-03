Potem ko sta Manchester United proti Atleticu Madrid in Ajax proti Benfici na prvih tekmah osmine finala lige prvakov v gosteh prišla do neodločenih izidov, sta bila pred povratnima v rahli vlogi favorita. Pred domačimi navijači naj bi bilo na papirju lažje loviti zmago. A tokrat se to ni izkazalo za resnično. Tako Atletico Madrid kot Benfica sta namreč pršila do minimalne zmage in se tako veselila napredovanja v četrtfinale.

Eden glavnih junakov na Old Traffordu je bil Jan Oblak. Vratar Atletica je zaklenil svoja vrata, v prvem polčasu pa navdušil z obrambo, ko je strel Anthonyja Elange ubranil kar z glavo. »Prav vsi igralci Atletica si zaslužimo pohvale. Na Old Traffordu ni lahko zmagati. To je odličen trenutek v sicer za nas težki sezoni. V zadnjem obdobju smo dvignili formo in morda bo napredovanje v četrtfinale iskrica, ki smo jo potrebovali,« je od veselja žarel Jan Oblak. Atletico si je dan pred tekmo privoščil skoraj usodno napako. Po zadnjem treningu so namreč na tabli v slačilnici pustili napisane taktične napotke, kako se zoperstaviti nasprotniku. Šele po vrnitvi v hotel se je eden od pomočnikov trenerja Diega Simeoneja spomnil, da so pozabili obrisati tablo, nato pa se nemudoma vrnil na Old Trafford in še pravočasno popravil napako.

Atletico je do minimalne zmage prišel po zaslugi gola Renana Lodija. Način igre Madridčanov pa ni bil všeč trenerju Manchestra Uniteda Ralfu Rangnicku. »V drugem polčasu ne vem, ali smo igrali po dve minuti skupaj, ne da bi eden od igralcev Atletica ležal na tleh. A to je zaščitni znak moštva trenerja Simeoneja že leta. Sodnik je tisti, ki tega ne bi smel dovoliti,« se je hudoval nemški strokovnjak, ki po koncu sezone bržkone ne bo več vodil angleškega velikana.

Če je bilo na obračunu med Atleticom in Manchestrom Unitedom vse odprto, je bil proti Benfici Ajax v vlogi favorita, saj je dobil vseh šest tekem v skupinskem delu. A je ni upravičil. Po remiju z 2:2 na prvi tekmi je portugalsko moštvo v četrtfinale z golom z glavo v Amsterdamu popeljal Darwin Nunez. »Ni nam uspelo igrati, kot smo si želeli. Toda če ne gre na en način, gre lahko na drugega. Posest žoge nam je vzel nasprotnik, a smo vedeli, da bodo trenutki, ko jih lahko ranimo,« je dogajanje povzel trener Benfice Nelson Verissimo.