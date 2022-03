Slovenski rokometaši imajo na zahodne sosede sladko-grenke spomine. Na prvi uradni tekmi v zgodovini samostojne države na domačih tleh so Slovenci – pred tem so na gostovanjih izgubili proti Hrvaški ter remizirali in klonili proti Islandiji – v dvorani Golovec v Celju premagali Italijane z 19:13, od tistega dvoboja (18. marec 1992) pa bo v petek minilo natanko 30 let. Italija je na prejšnjih osmih medsebojnih tekmah Slovence premagala trikrat, nazadnje v kvalifikacijah za nastop na SP 1997 na Japonskem, ko je pod selektorskim vodstvom Hrvata Lina Červarja slavila z 19:18, naša reprezentanca pa je nato ostala tudi brez udeležbe na tekmovanju svetovne elite v deželi vzhajajočega sonca. Reprezentanci bi se morali januarja letos pomeriti na dveh prijateljskih tekmah pred odhodom Slovenije na EP, a sta preizkušnji v Trbovljah in Kopru odpadli zaradi okužb s koronavirusom v gostujoči vrsti.

»Mnogi mislijo, da je Italija drugorazredna ali celo tretjerazredna reprezentanca, a se krepko motijo. V zadnjem času igra dober rokomet, zato je ne smemo podcenjevati, če se ne želimo opeči,« je pred dvobojem v dvorani Kioene Arena v Padovi z zmogljivostjo 4000 gledalcev opozarjal selektor Uroš Zorman, ki med šestnajsterico svojih izbrancev ni uvrstil Staša Skubeta (Meškov Brest) in Miljana Vujovića (Stuttgart). Na igrišču se je kmalu pokazala pravilnost njegovih besed, kajti po petih začetnih izenačenjih od 1:1 do 5:5 so gostitelji sredi prvega polčasa prvič povedli za dva (7:5), predvsem po zaslugi 28-letnega vratarja Domenica Ebnerja, klubskega soigralca reprezentantov Nejca Cehteta in Urbana Lesjaka v nemškem Hannovru, ki je v prvih dvanajstih minutah zbral že pet obramb, do polčasa pa kar devet. Vmes so tudi gostje enkrat povedli za dva (12:10), a s takšno razliko v korist Italijanov se je končal tudi prvi polčas.

Domenico Ebner (Hannover), Marco Mengon (francoski Cesson Rennes, klubski soigralec vratarja Jožeta Baznika), Thomas Bortoli, Andrea Parisini (oba francoski Istres) in Davide Bulzamini (španska Cuenca) – to so edini nekoliko bolj znani reprezentanti Italije, površnim spremljevalcem rokometa pa imena in priimki preostalih igralcev povedo toliko, kot če bi prebirali telefonski imenik Padove. A papirnati »avtsajderji« so na začetku drugega polčasa dvakrat povedli proti povsem razglašenim in brezidejnim Slovencem za skrb vzbujajočih plus štiri (19:15, 20:16), gostje pa so se vrnili med žive šele po delnem izidu 5:0 v osmih minutah. Ekipi sta se nato izmenjevali v minimalnem vodstvu, po zadnjem (skupno že 17.) izenačenju na tekmi pri 27:27 pet minut pred koncem pa se je začela prava drama.

Zaradi grobega prekrška nad Aleksom Vlahom je neposreden rdeči karton dobil Marco Mengon, kmalu za njim je moral za dve minuti na kazensko klop tudi slovenski hrust Matej Gaber, za vodstvo z 28:27 je zadel Vlah, v predzadnji pa ga je na 29:27 povišal Tilen Kodrin. Thomas Bortoli je hitro zadel v polno, na nasprotni strani pa je Gaber zapravil »zicer«, ko je bil sam iz oči v oči z vratarjem Ebnerjem. Gostitelji so krenili v zadnji napad in dosegli gol za izenačenje, a sta ga sodnika upravičeno razveljavila, kajti tik pred tem se je oglasila sirena, ki je oznanila konec dramatične tekme. x