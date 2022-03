Plinska dejstva in zmote

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je pred dnevi zavzel za to, da se »nemudoma uveljavi embargo na uvoz ruskih energentov«, torej plina in nafte. EU mora po njegovem mnenju postati energetsko neodvisna že zaradi etičnih načel, saj s kupovanjem ruske nafte in plina financira vojaško agresijo na suvereno državo, in zaradi zanesljivosti oskrbe.