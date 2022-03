Studia City ne bo na sporedu najmanj šest tednov

Predvolilna soočenja, ki bodo potekala do volitev, je vodstvo RTV Slovenija izkoristilo za prekinitev predvajanja oddaj Studio City, Tarča in Tednik. Gre za oddaje, ki so trn v peti politični desnici. Novinarji opozarjajo, da so možne tudi drugačne rešitve, a jim vodstvo ni hotelo prisluhniti.