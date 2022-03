No, naš nesporni junak je med potjo v Kijev in iz Kijeva, kakopak, vneto objavljal čivke na svojem najljubšem družbenem omrežju. Nismo mogli prešteti vseh, strokovnjaki ocenjujejo, da jih je bilo nekaj tisoč. Hudobneži bi sicer pripomnili, da je z njihovim objavljanjem sovragu izdajal lokacijo, kje se giblje, in zato sebe in druge spravljal v še večjo nevarnost, mi pa vemo, da je šlo za namerno zavajanje sovražnika. Recimo objava fotografije treh predsednikov vlad na vlaku, od katerih Janez Janša zavzeto in skoncentrirano strmi v, pazite zdaj, prazen list papirja. Menda se ruski obveščevalci še zdaj praskajo po glavi in tuhtajo, kaj je zares pisalo na popolnoma belem listu papirja. Ali pa fotografija, kako vsi člani odprave zamišljeno buljijo v neki zemljevid. Če ste mislili, da je šlo za to, da Janša kolegom razlaga, kje je Slovenija in da mi nismo Slovaki, ste se gladko zmotili. Tudi to je bil premišljen trik, kako zavesti nasprotnika. No, takih primerov je še nešteto, zato še enkrat: verjemite, da se je naše huronsko veselje ob vrnitvi odprave slišalo daleč naokoli. x