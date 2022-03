Nona Fernández: Neznana dimenzija (Cankarjeva založba, 2021)

V času čilske nacionalne travme, obdobja, ko je bilo pod diktatorjem Pinochetom ugrabljenih, brutalno mučenih in hladnokrvno pobitih tisoče ljudi, je bila pripovedovalka še otrok. Pričevanje »moškega, ki je mučil«, skesanega pripadnika tajne policije, ki je medijem razgalil surovost svojega dela, najstnico globoko zaznamuje in spremlja v odraslost. V romanu avtorica skozi mešanico avto- in dokufikcije utrjuje spomine na somrak čilske zgodovine, obdobje, ki ga nekateri želijo načrtno pozabiti.

Anja Štefan: Medved in klobuk (Mladinska knjiga založba, 2022)

Nežne ilustracije večkrat nagrajene ilustratorke dopolnjujejo hudomušno pravljico letošnje nagrajenke Prešernovega sklada o medvedu, ki mu veter uniči silno veselje ob novem klobuku. S pomočjo svoje gozdne druščine se požene za odpihnjenim klobukom, a ga dobi nazaj šele s pomočjo nepričakovanega prijatelja. Pravljica najmlajše pritegne z igrivimi ponavljanji, hkrati pa spodbuja premislek o tem, kako raznolike so naše sposobnosti in na kako različne načine se je mogoče spopasti z izzivi.

Goran Janković: Dogodek na hribu nad cesto (KUD Police Dubove, 2022)

Roman diplomanta filozofije in primerjalne književnosti, ki je leta 1992 pribežal iz Bosne, je devet let po izidu sedaj na voljo tudi bralcem, ki berejo v slovenščini. Pripoved o vojni, begunstvu, odraščanju, pa tudi kriminalu in drogah teče na več ravneh. »Jankovićev izvirni magični realizem«, kot to pripovedno posebnost označi prevajalec in avtor spremne besede Iztok Osojnik, do konca ne odgovori na vprašanje, kaj v napeti zgodbi je resnično in kaj plod pripovedovalčeve domišljije.

Lisa Jewell: Družina nad nami (Založba Primus, 2022)

Ljubitelji psiholoških trilerjev bodo v najnovejšem romanu avtorice, katere dela so stalnica na tujih lestvicah najbolje prodajanih knjig, spremljali mladenko, ki nekega dne povsem nepričakovano izve, da je podedovala več milijonov dolarjev vreden zapuščeni dvorec v prestižni londonski četrti. Življenje se ji v hipu povsem spremeni – nenadejano bogastvo namreč pride v kompletu s kopico temačnih skrivnosti o njenem poreklu, umorih ter nepojasnjenih izginotjih izpred dveh desetletij.

Ivana Šojat: Unterstadt (Didakta, 2022)

Kultni roman izhaja iz krutega dejstva, da so za zgodovino ljudje le številke in da so zanjo zgodbe posameznikov nepomembne. Zato avtorica piše o ljudeh, posameznikih in posameznicah, o štirih generacijah žensk, ki so bile v osiješki četrti Donji grad (nem. Unterstadt) priča pretresom dvajsetega stoletja. Gre za roman o vojnah, strahu, spremembah, zlu, krivicah in o univerzalnih lastnostih. Ivana Šojat bo svoj večkrat nagrajeni roman predstavila na Fabulinem literarnem večeru 6. aprila v Cankarjevem domu.