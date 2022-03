Jelly in Gummy vabita na izletniške poti

Jelly Bean in Gummy Bear sta rešeni psički iz ulic Srbije. Z namenom, da delita doživetja in razglede iz svojih izletov po Sloveniji z ostalimi lastniki psov in jim na tak način morda tudi namigneta kam naj se odpravijo sta njuna lastnika Jure in Karin Zupančič postavila spletno stran.