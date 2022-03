Na nova aktivna doživetja v najstarejšem slovenskem mestu vabi pohodniška Pot na Mestni Vrh, idilična pohodniška pot med vinogradi in sadovnjaki s panoramskimi razgledi na najstarejše slovensko mesto. Že to soboto, v sklopu dneva odprtih vrat se lahko udeležite organiziranega pohoda ali turističnega vodenja, lahko pa se popolnoma samostojno podate na spontano kolesarjenje ali sprehod med vinogradi in sadovnjaki. Glede na napoved bo pohodnikom služilo tudi vreme.

Ob postankih siboste lahko vzemili čas za razvajanje z lokalnimi vini in domačo kulinariko in si ogledali številne znamenitosti: od rimskega kampa do vinogradniškega muzeja, železničarskega parka in druge kulturne dediščine. Prav tako bodo ponudniki odprli svoja vrata med 10. in 17. uro. »Mestni vrh je priljubljena točka med lokalnim prebivalstvom in je dom številnim turističnim ponudnikom. V Zavodu za turizem Ptuj nam je izjemnega pomena razviti to območje, saj ga obdaja nepopisna narava in raznolika ponudba. S tovrstnimi dogodki želimo pozicionirati Mestni Vrh in ga uveljaviti v turistični ponudbi mesta. Lani smo že izdali pohodni zemljevid, sicer pa letos nameravamo organizirati še več podobnih dogodkov,« je povedala direktorica Zavoda za turizem Ptuj.

Sprehod med zgodbami Mestnega Vrha

Lahko izberete turistično vodenje Zavoda za turizem Ptuj in se sprehodite na relaciji Hiška Herberstein – Vinogradniški muzej Stara preša – Urekova domačija. Vsi zainteresirani za turo se zberete ob 11. uri pred Hiško Herberstein, več kot 200 let staro bivšo Herbersteinovo viničarijo, v kateri življenje še danes poteka nekoliko drugače in počasneje. Stoji na mirnem in sončnem delu Mestnega Vrha, v objemu vinogradov in gozdov. Od ostalih hiš se razlikuje predvsem po svoji pravljični podobi s slamnato streho. Od idilične Hiške Herberstein se bodo udeleženci sprehodili v smeri Vinogradniškega muzeja Stara preša in Urekove domačije. Po poti bodo uživali v čudovitih razgledih ter spoznavali bogato zgodovino in značilnosti Mestnega Vrha. Čas poti je 90 minut

Lahko pa se na Pot na Mestni Vrh odpravite v organizaciji Planinskega društva Ptuj. Vsi, ki so pripravljeni sprejeti slabih 16 km dolgo traso (čas poti so ocenili na 2 uri in 45 minut) se ob 9. uri zberejo na parkirišču Zadružni trg. Z dvema izkušenima vodičema Planinskega društva Ptuj se bodo pohodniki podali na nikakor prenaporen pohod po označeni Poti na Mestni Vrh. Kos poti vodi po cesti, nato pa družbo pohodnikov čaka delček gozda in veliko lepih razgledov. Namig: predvidene 3 ure prijetne hoje se lahko zaradi gostoljubnosti domačinov malenkost raztegnejo. x

Na izlet tudi s kolesom Mestni Vrh lahko raziščete tudi z navadnim ali e-kolesom. V primeru, da nimate svojega ali to še ni izpravno, si ga lahko tudi izposodite. Obrnete se lahko na Rent e-bike Ptuj (https://rent-ebike.si/), Vidovič rent a e-bike (https://rentaebike.si/) ali si izposodite mestni Pecikl. V primeru, da bi se vseeno želeli držati označene Poti na Mestni Vrh, pa naj opozorimo, da ta vsebuje odsek, prepovedan za kolesarjenje (Vičavska pot). Ostanite na glavni cesti in prišli boste nazaj na označeno pot. Na spleti strani visitptuj.eu.