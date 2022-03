Nepremičninsko vrenje ob Masarykovi cesti

Nasedlo investicijo v poslovno-stanovanjski kompleks ob Masarykovi cesti, podoben Situli, bo očitno reševal slovaški Corwin, ki kot po tekočem traku kupuje zemljišča v Ljubljani. Na občini na vogalu Masarykove in Šmartinske ceste načrtujejo stanovanjsko sosesko z neprofitnimi stanovanji. To so ključni poudarki občinske prezentacije za nepremičninski sejem v Cannesu.