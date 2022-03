Po različnih mestih in državah traja Teden restavracij različno dolgo, različne pa so tudi cene posebnih menijev. Slovenski Teden restavracij smo prvič organizirali leta 2012, v okviru Evropske prestolnice kulture. Akcija je leta 2013 postala vseslovenska in tradicionalna.

Povedano z drugimi besedami: Teden restavracij je povabilo najboljših slovenskih restavracij na boljši in cenejši obisk kot običajno. Zato je Teden restavracij najbolj okusen in najdaljši teden v letu. Najbolj okusen, ker v tem tednu v slovenskih gostilnah dobro in poceni jemo, najdaljši teden pa zato, ker traja deset dni in se vsako leto dvakrat ponovi. In tudi zato Teden restavracij ni le akcija, temveč nekakšno dobrojedsko gibanje.

Slovenska referenca za dobrojedstvo

Akcija Teden restavracij promovira vrhunsko slovensko kulinariko. V njo so zato vključene najboljše slovenske restavracije in chefi, ki dvakrat letno – spomladi in jeseni – v desetih dneh najbolj kulinaričnega tedna v letu v svojih restavracijah predstavijo svoje znanje v najmanj treh dejanjih oziroma treh hodih. Organizatorji se trudijo, da je cena posebej za Teden restavracij kreiranih menijev prijazna tako do stalnih gostov, ki so s tem nagrajeni za svojo zvestobo, kot tudi do novih. Za slednje je to priložnost za spoznavanje vrhunske kulinarike, ki - to je ena od največjih privlačnosti - ni nujno, da je vedno draga in elitistična. V Tednu restavracij sodelujejo restavracije in gostilne, ki jih k sodelovanju povabi selektor Tedna restavracij, selektor pa je kulinarični kritik Uroš Mencinger, ki vsako restavracijo in gostilno oceni. To z drugimi esedami povedano pomeni, da sodelujejo v

Tednu restavracij le najboljše slovenske restavracije in gostilne

Omenili smo že ceno, ki je seveda pomembna - cena menija je fiksna za vse sodelujoče restavracije, z možnostjo doplačila za kakovost za najboljše ocenjene restavracije. Fiksna cena se določi vsako leto posebej in letos znaša 21 evrov. To je cena za meni, ki mora imeti v Tednu restavracij v vsaki sodelujoči restavraciji mora 3 hode ali več. Še nekaj - vsak meni se mora začeti s pozdravom iz kuhinje, vendar se ta ne šteje kot prvi hod. Meni je znan vnaprej in je objavljen med podatki o sodelujoči restavraciji na spletni strani Tedna restavracij - od tega ponedeljka lahko izbirate menije in restavracije, a ne pozabite rezervirati.