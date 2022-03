Otrokom je v novem vrtcu v Bitnjah najbolj všeč telovadnica

Novi vrtec Biba v Bitnjah je prav tak, če ne še imenitnejši, kot so pričakovali otroci. Po rušitvi starega in dotrajanega montažnega so na njegovi lokaciji zgradili novega, zidanega in skoraj ničenergijskega. Otroci so najbolj navdušeni nad telovadnico.