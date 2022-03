»Intuitivno ve, da pri arhitekturi ne gre samo za predmet, ampak za cilj; ne za izdelek, ampak za proces,« je izbiro Francisa Kereja utemeljila žirija v Chicagu. Dodala je, da »njegove zgradbe, za in s skupnostmi, izhajajo neposredno iz teh skupnosti - v ustvarjanju, materialih, programih in edinstvenih značajih.« Kere, rojen leta 1956, je za New York Times dejal, da ga je nagrada ganila do solz.»Še vedno ne morem verjeti. Z delovanjem v arhitekturi sem si prizadeval, da bi svojim ljudem prinesel kakovostno arhitekturo,«je še dejal.

Kere je avtor številnih stavb, posebej javnega značaja, kot so šole, tako v domovini, kot tudi drugod po Afriki, med drugim v Maliju, Keniji in Ugandi, sodeloval pa je tudi pri projektih v ZDA in Nemčiji. Zaslovel je med drugim s svojim delom na projektu Operna vas Afrika leta 2010 umrlega nemškega režiserja Christopha Schlingensiefa. »Upam, da lahko spremenim paradigmo, da lahko spodbudim ljudi, da sanjajo in tvegajo. Samo zato, ker si bogat, ne bi smel zapravljati z materialom. Samo zato, ker si reven, moraš še vedno poskusiti ustvariti kakovost. Vsak si zasluži kakovost, vsak si zasluži razkošje, vsak si zasluži udobje. Povezani smo in vse nas skrbi podnebje, demokracija in pomanjkanje,«je žirija citirala arhitekta.

Pritzkerjeva nagrada velja za najprestižnejšo nagrado v arhitekturi. V preteklosti so jo med drugim prejeli Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Norman Foster, lani pa sta jo prejela Francoza Anne Lacaton in Jean-Philippe Vassal. Dejstvo, da gre letos Pritzkerjeva nagrada arhitektu, ki prihaja iz afriške države, po besedah dolgoletne direktorice nagrade in sedanje dekanice madridske fakultete za arhitekturo in dizajn Marthe Thorne kaže da »arhitekture ni več mogoče gledati le kot objekte v pokrajini. Arhitekti lahko in morajo biti transformativni.«