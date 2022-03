Doma pa se medtem nadaljuje demontaža sistema javnega obveščanja, ki sicer še nima ruskih zunanjih znakov, posledice pa so več kot očitne. Novinarji javne RTV so kljub navidezni složnosti paralizirani in vdani v usodo opravljajo poslanstvo za vodjo. Sem in tja se pojavijo protestne izjave, ki jih ostrižene na balin (beri: cenzurirane) včasih predvajajo v zaključkih informativnih oddaj. Sramota za njih in sramota za javni RTV servis. Kako se to naredi, je pokazala novinarka na ruski televiziji, in to ob vedenju, da jo čaka 15 let zapora!

Da je zadnja akcija »mirovne« misije premierja predvolilni manever, je jasno kot beli dan, prav tako je jasno, da je začasna ukinitev oddaje Marcela Štefančiča Studio City prav tako opravljena zato, da se do konca počisti s kritikami politikov v tem predvolilnem času.

Marcelu se ponuja enkratna priložnost, da na stotem petkovem protestu v okviru najširšega civilnega gibanja javno razgali vso dvoličnost trenutne politike in opraviči sloves enega zadnjih borcev za profesionalno in aktivno novinarstvo. V ponedeljek tako in tako nima oddaje, ekipa kolumnistov pa že itak dela gratis in je zato moje pričakovanje več kot realno.

Žalostno dejstvo v tem trenutku v Sloveniji je, da je edini vir zanesljivih in nepotvorjenih informacij peščica časopisov (med katerimi izstopata Dnevnik in Mladina) ter internet, pa še tam mora človek vklopiti vse svoje znanje in čutila, da izbrska ključne in verodostojne informacije.

Moj dobri in pametni prijatelj me je opozoril, da si je vlada privoščila izbris stare pregledne strani Državne volilne komisije (obstaja samo sporočilo, da se stran ukinja), nova, nepregledna stran z manjkajočimi podatki o številu volilnih upravičencev pa navaja k sumu, da se obetajo volilne težave po ameriškem vzorcu. Dovolj velik razlog za vse alarme in za vključitev raziskovalnih novinarjev v to zadevo!

Srečo Knafelc, Krvava Peč