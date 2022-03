Protestniki smo verjeli, da je s tem ta sramotna zgodba končana, a žal smo se pošteno ušteli. Ta vlada je, tako kot v času izbrisanih, posegla po birokratskem orožju in poskuša, na enak način, kot si Janšev zaporniški prijatelj Rok Snežič prizadeva uničiti portal neodvisnih novinarjev Necenzurirano.si, z vsemi sredstvi psihično in materialno streti in utišati Jašo Jenulla. To počne tako, da ga zasipa s položnicami, z uradnimi vabili na sodišče in neštetimi astronomskimi računi, kot je zgoraj omenjeni. Od njega, ki ga je samovoljno proglasila za organizatorja, zahteva plačilo policijskega varovanja na vseh možnih protestih. To, po do sedaj prejetih računih, znaša že prek 50.000 evrov, a računi še kar naprej prihajajo. Na ta način surovo ustrahuje in spravlja v negotovost tudi njegovo mlado družino, ženo in dve deklici.

Kot je zapisano v ustavi, je v naši državi protestnikom zagotovljena pravica do in svobodnega izražanja misli, do javnega obveščanja in izražanja mnenj, kar je, v zgoraj opisanem primeru, policija nasilno prekinila. Protestnike je odstranila s prizorišča in jih denarno kaznovala. Ravnala je protiustavno, kar je, kot že rečno, potrdilo tudi ustavno sodišče. Zahteve, da morajo biti mirni, spontani protesti prijavljeni policiji, na kar se v svojem odurnem, nasilnem, maltretiranju Jaše Jenulla sklicuje državno tožilstvo, ni v ustavi. Če se spomnimo izjave mag. Andreja Vizjaka, ministra za okolje, ki je zaradi vulgarnosti ne bom citirala, me to, v času te avtokratske, skorumpirane vlade, niti ne preseneča več. Upam le, da bodo državni funkcionarji in uradniki za svoje sramotno ravnanje, za očitne kršitve Konvencije OZN o varstvu človekovih pravic in svoboščin, Ustave RS in več državnih predpisov in še posebej za to nezakonito mafijsko izživljanje nad Jašo Jenullom in njegovo družino, po vnovični vzpostavitvi pravne države, morali prevzeti svojo osebno odgovornost in sankcije.

Da bi to skrajno zavržno dejanje obsodil in se vsaj enkrat v svojem mandatu zavzel za svoje državljane, je včeraj za vedno zamudil predsednik države Borut Pahor, ko je vprašanje, ki mu ga je v Studio City zastavil Marcel Štefančič, v svojem stilu »preskočil«.

Jezi pa me, da so tiho tudi drugi, ne vem, kaj čaka varuh človekovih pravic, in žalostno je, da opozicija proti takim srhljivim oblikam državnega terorja ničesar ne ukrene. Ker se ne upre tem eklatantnim nezakonitostim, legalizira opisana početja. Tako se ne dobiva volitev!

Oglasile bi se lahko tudi nevladne organizacije, saj kaj takega lahko jutri doleti tudi njih. Proti državnem terorju naj se sliši tudi glas ljudstva na našem stotem protestu v petek, 18. marca.

Lada Zorn, Ljubljana