Žalovanje – proces celotnega telesa

Nigerijska pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie, katere nadarjenost je v njenem zgodnjem obdobju ustvarjanja hvalil sam Chinua Achebe, je zvezdnica – in to lahko trdimo brez kakršnih koli literarnozvezdniških pretenzij – ne le afriške, temveč tudi svetovne literature. Njeni romani in eseji, ki jih lahko prebiramo tudi v slovenskem prevodu, ter TED Talki z milijonskimi ogledi izpričujejo trdno in samozavestno držo pisateljičinega kreativnega in intelektualnega procesa, kateremu je s svojo spretnostjo pisanja podelila status nesmrtnosti.