Bela hiša je sporočila, da je Sullivan jasno povedal, da so ZDA pripravljene sprejeti nadaljnje ukrepe proti Rusiji in da bodo še naprej podpirale Ukrajino pri obrambi suverenosti in ozemeljske celovitosti ter bodo še naprej utrjevale vzhodno krilo zveze Nato v sodelovanju z zavezniki in partnerji.

Če je Rusija resno zainteresirana za diplomatsko rešitev, bi morala prenehati z bombardiranjem ukrajinskih mest in vasi, je dejal Sullivan.

Gre za prvi stik med ZDA in Rusijo na visoki ravni po začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja.

Moskva je po pogovorih sporočila, da je Rusija pozvala ZDA, naj prenehajo s prodajo orožja Ukrajini, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Prav tako je treba ustaviti podporo za vstop tujih borcev v Ukrajino, saj je to privedlo do stopnjevanja razmer, je dejal vodja ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaj Patrušev.

ICJ: Rusija mora takoj ustaviti invazijo na Ukrajino

Rusija mora nemudoma ustaviti invazijo na Ukrajino, je danes sporočilo Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ), ki je odločalo glede tožbe Ukrajine proti Rusiji zaradi kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida. Sodniki so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi ruske uporabe sile, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruska federacija mora nemudoma ustaviti vojaške operacije, ki jih je začela 24. februarja na ukrajinskem ozemlju, dokler ne bo znana končna odločitev sodišča, je dejala predsedujoča sodišču Joan Donoghue.

Sodniki v Haagu so poleg tega izrazili globoko zaskrbljenost zaradi ruske uporabe sile, ki po njihovem prepričanju sproža resna vprašanja glede spoštovanja mednarodnega prava.

Postopek na ICJ s sedežem v Haagu se je začel 7. marca, a je sodelovala samo Ukrajina, medtem ko je Rusija proces bojkotirala.

Ukrajinska stran je sodišče pozvala, naj stori vse, da se bo nasilje v Ukrajini ustavilo. »Rusija počne vojne zločine in zločine proti človečnosti. Rusijo je treba zaustaviti«, je tedaj dejal ukrajinski veleposlanik na Nizozemskem Anton Korinevič.

Kijev je sodišče zaprosil tudi, naj sprejme začasne ukrepe za končanje ruske invazije, dokler ne bo znana končna odločitev sodišča. Postopek namreč lahko traja več let.

ICJ je bil ustanovljen po drugi svetovni vojni, da bi razsojal o sporih med državami članicami ZN, ki temeljijo predvsem na pogodbah in konvencijah. Odločitve sodišča so zavezujoče, vendar sodišče nima dejanskih sredstev za njihovo izvrševanje.

Stoltenberg: Nato bo krepil vzhodno krilo, a v Ukrajino ne bo napotil svojih enot

Zveza Nato pripravlja znatno okrepitev vojaške prisotnosti v zavezniških državah na svojem vzhodnem krilu, je danes po izrednem zasedanju obrambnih ministrov zavezništva v Bruslju dejal generalni sekretar Jens Stoltenberg. Pri tem je poudaril, da Nato v Ukrajino ne bo napotil svojih enot.

S tem se je odzval na pobudo Poljske, da bi v Ukrajino napotili mirovno misijo Nata, do katere je danes pomisleke izrazilo več članic zavezništva.

»Pozivamo Rusijo, predsednika (Vladimirja) Putina, k umiku svojih enot, vendar nimamo načrtov za napotitev Natovih enot v Ukrajino«, je dejal Stoltenberg.

Kot je dodal, so obrambni ministri Nata zadolžili vojaške poveljnike, naj pripravijo načrte za krepitev vzhodnega krila zavezništva po invaziji Rusije na Ukrajino. »Na kopnem bi morala naša nova drža vključevati bistveno več sil v vzhodnem delu zavezništva, v višji pripravljenosti, z več vnaprej nameščene opreme in zalog«, je dejal.

Nato »ne bo dopuščal nobenega napada na svoje ozemlje, Moskva o tem ne sme dvomiti«, je ob koncu zasedanja dejal Stoltenberg in dodal, da je več sto tisoč vojakov v pripravljenosti, da branijo meje zavezništva.