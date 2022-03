V organizaciji so poudarili, da je vladno vlaganje tožb in napovedi prihodnjih ustrahovanje in zatiranje pravice do protesta. »Ob objavi nujne akcije smo v Amnesty International pisali predsedniku vlade Janezu Janši in ga pozvali k umiku zahtevkov in tožb zoper miroljubne protestnike. Na mednarodni ravni pa je Amnesty International objavila tudi javno stališče, v katerem izraža zaskrbljenost nad ravnanjem slovenskih oblasti,« so še sporočili.

Na svoji spletni strani so že objavili peticijo in poudarili, da s podpisom državljani od predsednika vlade Janeza Janše zahtevajo, naj država umakne tožbe in zahtevke ter preneha kaznovati mirne protestnike.

Ko so še zapisali v sporočilu za javnost, oblasti Jenulla označujejo za domnevnega organizatorja protestov le zato, ker je eden najbolj vidnih udeležencev, čeprav je večkrat zanikal, da bi bil organizator. Prav tako so poudarili, da je namen države okrepiti zastraševalni učinek za druge protestnike in dodali, da so mirni protesti nujni, temeljni vidik svobodno delujočih in demokratičnih družb, ki jih mora po domači zakonodaji in mednarodnem pravu omogočati policija.

Jenull je prejel tri zahtevke za povračilo policijskih stroškov za varovanje protestov. Prvo položnico v višini 2255 evrov je konec lanskega leta prejel za varovanje policijskega shoda, ki je potekal oktobra 2020, drugi zahtevek v višini 3778 evrov pa februarja letos. Slednji se je nanašal na stroške, ki naj bi jih imela policija z varovanjem protesta septembra 2020. Zadnji zahtevek je prejel marca in sicer v višini 34.000 evrov naj bi se nanašal na shod, ki se je odvijal junija 2020, na katerem so protestniki na Trgu republike brali slovensko ustavo.