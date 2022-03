Po predlogu bi vprašanje volilnega spora pri potrjevanju mandatov državnih svetnikov uredili tako, da bi pristojnost za reševanje morebitnih sporov prenesli na Državno volilno komisijo (DVK) oz. v nadaljevanju na vrhovno sodišče. Državni svet tako ne bi več potrjeval mandatov sam sebi, temveč bi z aktom o izidu volitev v državni svet, ki so posredne, DVK odločila tudi o vseh ugovorih oz. bi spor v nadaljevanju reševalo vrhovno sodišče.

S predlogom bi po navedbah predlagateljev, torej državnega sveta, tudi uresničili odločbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da je del zakona o državnem svetu neustaven, ker ne omogoča pritožbe neizvoljenim kandidatom. Predlog novele je pred mesecem dni zavrnil že odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, saj zanj nista glasovali dve tretjini članov odbora. V DZ so zato danes opravili le predstavitev stališč poslanskih skupin.

Bojana Muršič (SD) je ocenila, da bo treba predlog novele usklajevati širše, če državni svet želi, da bo sprejeta. Branko Grims (SDS) je ocenil, da predlog na odboru ni dobil podpore zaradi »levega dela opozicij«, ki ji državni svet predstavlja trn v peti. »Vseeno bo treba to vprašanje prej ali slej urediti. To je naloga, ki nas še čaka,« je dejal. Za NSi so po besedah Blaža Pavlina (NSi) predlagane rešitve načeloma sprejemljive, a bi bilo treba o njih odpreti širšo strokovno razpravo ter to področje urediti tako, da bo enotno veljalo za vse volitve.