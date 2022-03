(Nedeljski dnevnik) Kako je naša pomoč prispela do Ukrajincev

»Kam potujete?« »V Užgorod in naprej v Lviv. Novinarji smo, spremljamo prevoz humanitarne pomoči iz Slovenije. Vi?« »Midva greva v Kijev.« Odgovor je zvenel samoumevno, kot bi gospa rekla, da gre s sinom na izlet. V resnici sta se odpravljala na fronto. Sedeli smo v avtomobilu in se počasi pomikali skozi mejno postojanko. Pred avtomobilom so hodili zamaskirani ukrajinski vojaki z brzostrelkami. Prvi ugriz vojne.