"Slovenija je bila v podobni situaciji pred tremi desetletji. Tudi mi smo se borili za našo svobodo, neodvisnost in za naša življenja," je Janša dejal po večernem sestanku z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim predsednikom vlade Denysom Shmyhalom. Poudaril je tudi solidarnost slovenskega naroda z ukrajinskim, kar se kaže tudi v pomoči vojnim beguncem, ki prihajajo iz Ukrajine v Slovenijo, in hkrati priznal, da to ni dovolj in da se zaveda, da je potrebno Ukrajini pomagati tudi z orožjem, zato da se bo Ukrajina lahko branila na zemlji, na nebu in na morju. Ukrajince je pozval naj ostanejo pogumni, saj jih v Evropski uniji podpira na tisoče ljudi in še dejal: "Niste sami, ste del evropske družine, zato ostanite pogumni, kajti skupaj bomo zmagali."

"Tu smo, da vam prenesemo sporočilo o enotni evropski podpori, ki je pomembna. Prav tako vam prinašamo sporočilo polne podpore za vašo evropsko pot in članstvo v EU," je še dejal Janša, ki dodaja, da se nobena od držav ne bori tako zelo za evropske vrednote in evropski način življenja kot ukrajinski narod.

Bruselj: Premierji nimajo mandata Evropskega sveta

Bruselj je včeraj neuradno sporočil, da premierji nimajo mandata Evropskega sveta., saj je bil vrh v Versaillesu, kjer naj bi se dogovorili o obisku treh premierjev v Ukrajini, neformalen ter da na njem formalno niso bili sprejeti nobeni sklepi. Opozorili so tudi na tveganja, povezana z obiskom Ukrajine, ki je tarča silovite ruske agresije.

"Tukaj smo tudi zato, ker občudujemo vaš pogum in borbenost, s katero uničujete mit o nepremagljivi ruski vojski. Tukaj smo, ker je vaš boj tudi naš boj in ker ne branite le ozemlja Ukrajine, temveč branite nekaj, kar imenujemo temeljne evropske vrednote, to so svoboda, demokracija in pravica vsakega, da izbere svojo državo," je na srečanju še dejal slovenski predsednik vlade.