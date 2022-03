V četrtek bo zjutraj in dopoldne nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo povsod sončno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -2 do 1, drugod od 3 do 6, najvišje dnevne od 9 do 15, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V petek bo na Primorskem delno jasno, burja se bo okrepila. Drugod bo zmerno, občasno predvsem na vzhodu pretežno oblačno, pihal bo severovzhodnik. V soboto bo bolj sončno kot v petek, veter bo nekoliko oslabel. Postopno bo spet hladneje.

Vremenska slika: Naše kraje je od severa dosegla oslabljena hladna fronta, ki nas bo čez dan prešla. Za njo bo k nam od severa začel dotekati postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, ponekod na Madžarskem bo zjutraj rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Na Madžarskem in Hrvaškem bo zapihal severovzhodni veter. V četrtek bo delno jasno, v krajih zahodno od nas ter v notranjosti Hrvaške pa bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno. Pihal bo vzhodnik, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. V četrtek pa bo vremenska obremenitev postopno ponehala.