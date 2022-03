Začnimo pri stroških. Pregled pokaže, da še zdaleč niso vse banke enako stroškovno prijazne in da je pri izbiri treba biti previden, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so nam med drugim pojasnili, da je pri izbiri ponudnika zelo pomembno, da poleg stroškov upoštevajmo tudi drugo ponudbo, kot so krediti, limiti, varčevanja, kartice, prav tako so lahko pomemben dejavnik poslovalnice, bankomati. »Če v kratkem razmišljate o najemu kredita, preverite tudi stroške kredita – nekoliko nižje nadomestilo za vodenja računa in dražji stanovanjski kredit za dvajset let nista ekonomična izbira,« je opozorila Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Zveza je sicer izdelala tudi brezplačno spletno orodje, s katerim lahko v vsakem trenutku preverimo, koliko znašajo nekateri ključni stroški, pri čemer lahko uporabnik rezultate prilagodi svojim potrebam v smislu, da vpiše, koliko položnic plača na mesec, koliko je trajnih nalogov in koliko drugih plačil. Prav tako lahko določi, ali bi rad primerjal račune za študente, za zaposlene, za upokojence. (Orodje je na njihovi spletni strani www.zps.si.)

Hiter pregled, upoštevajoč, da so na mesec recimo štiri položnice, dva trajna naloga in dve direktni obremenitvi, da trikrat na mesec dvignemo gotovino na bankomatu drugih bank, da uporabljamo kreditno kartico ter da potrebujemo spletno banko, prek katere plačujemo račune, pokaže, da je za zaposlenega najugodnejša Primorska hranilnica Vipava, z E-paketom in kartico Mastercard. Sledijo Sberbank (zdaj N banka) s paketom Direkt in NLB s paketom Digitalni. Letni strošek poslovanja se začne pri približno 48 evrih in nato hitro zraste do 90 evrov, odvisno od banke in paketa. Seveda gre v primeru nižjih cen za osnovnejše pakete. Če želimo kaj več, potem cene še bolj zrastejo.

Ko razmišljamo o stroških, strokovnjaki radi pripomnijo, da si te preračunajmo na letno raven, ker tako bolj nazorno vidimo, koliko lahko prihranimo.

Če primerjamo med računi, ki so bolj pri dnu glede stroškov, in tistimi, ki so bolj pri vrhu in jim običajno rečejo maksi, ekskluzivni ali kar koli podobnega, opazimo, da so lahko razlike tudi do 130 in več evrov na letni ravni.

