Dragić je v 20 minutah v statistiko vpisal štiri podaje in tri skoke, iz igre pa je zgolj dvakrat neuspešno vrgel proti košu. Zato pa je bil strelsko precej bolj navdahnjen njegov soigralec Kyrie Irving, ki je v 35 minutah dosegel 60 točk (od tega osem trojk), kar je njegov rekord.

Irving in Kevin Durant (19 točk), ki je na prejšnji tekmi proti New York Knicks dosegel 53 točk, sta prva soigralca, ki sta na zaporednih tekmah dosegla več kot 50 točk.

Na drugih tekmah so Indiana Pacers izgubili proti Memphis Grizzlies s 102:135, Miami Heat je premagal Detroit Pistons s 105:98, New Orleans Pelicans pa so klonili pred najboljšo ekipo lige Phoenix Suns s 115:131. Sonca imajo sicer že zagotovljeno končnico.