Vsaka vojna se konča s sporazumom, je še povedal v nagovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, in zatrdil, da se bodo sestanki z rusko stranjo nadaljevali.

Ukrajinski in ruski pogajalci so se prek video konference sestali tako v ponedeljek kot torek, pogovori naj bi se nadaljevali tudi danes.

Ukrajina zahteva ustavitev spopadov in umik ruskih enot. Rusija medtem še naprej pritiska na Ukrajino, naj se odpove namenu pridružitve zvezi Nato in uradno prizna Krim kot ruski, pokrajini Lugansk in Doneck pa kot neodvisni državi.

Svetovalec Zelenskega in ukrajinski pogajalec Mihail Podoljak je v torek zvečer ugotavljal, da so na pogovorih prisotna velika protislovja, da pa zagotovo obstaja prostor za kompromis.

V številnih ukrajinskih mestih prebivalce ob nadaljevanju spopadov znova zbudile sirene

Še pred zoro so danes prebivalce številnih ukrajinskih mest znova zbudile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in Zaporižija. V Mariupolju naj bi ruska vojska prevzela nadzor nad eno od bolnišnic, kjer so zajeli več sto talcev.

V Lvivu so se sirene danes oglasile malo po 3. uri po lokalnem času. Podobno so zbudile prebivalce v Kijevu, Ivano-Frankivsku, Odesi in Dnipru, poroča britanski BBC.

V ukrajinski prestolnici, kjer velja 35-urna omejitev gibanja, poročajo o glasnih eksplozijah na zahodu mesta. Reševalci so sporočili, da je bila zadeta 12-nadstropna stanovanjska stavba, poškodovana je bila tudi sosednja devetnadstropna stavba. Najmanj dva človeka naj bi bila ranjena, evakuirali pa so 35 ljudi. Reševalci še naprej iščejo preživele.

Rusko topništvo in bojna letala nadaljujejo napade tudi na druga mesta po državi. Glede na nepotrjene navedbe na družbenih omrežjih, so eksplozije odjeknile tudi v Odesi, kjer bi lahko šlo za protizračni sistem, ki je razstrelil rakete. V Zaporožju pa naj bi eksplozija odjeknila na železniški postaji, je sporočil predstavnik lokalnih oblasti.

V obleganem pristaniškem mestu Mariupolj so predstavniki lokalnih oblasti sporočili, da so ruske sile v torek zvečer vzele za talce okoli 400 bolnikov in zdravnikov v eni od bolnišnic, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Naj bi pa v Mariupolju ukrajinske sile ubile že četrtega ruskega generala od začetka vojne, je sporočil svetovalec ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Geraščenko.

Iz Mariupolja, ki ga Rusi oblegajo že deset dni, je v torek uspelo pobegniti 20.000 civilistom. Skupno je v torek po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega domove zapustilo okoli 30.000 ljudi.

Ruska vojska naj bi glede na podatke ukrajinskega generalštaba od 24. februarja, ko se je začela vojna, izgubila že do 40 odstotkov svojih enot, ki so sodelovale v spopadih. Bodisi so enote uničili ali pa so izgubile spopade, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki opozarja, da navedb ni bilo možno preveriti.