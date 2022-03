Jan Oblak je bil poleg edinega strelca na tekmi, Renana Lodija v 41. minut, glavni junak zmage Atletica. V prvem polčasu je tudi s pomočjo sreče rešil priložnost Anthonyja Elanga, v drugem pa je odlično posredoval ob strelu z glavo Raphaela Varana.

Tudi na drugem današnjem srečanju je padel le en zadetek, domači navijači pa so razočarani zapustili prizorišče. Ajax, ki letos v ligi prvakov še ni izgubil na domačem stadionu, je imel večino tekme terensko premoč in priložnosti, zadetka pa so se veselili gostje iz Lizbone, ki so zadeli v 77. minuti po strelu Darwina Nuneza z glavo.

Atletico Madrid in Benfica sta se med osmimi najboljšimi evropskimi klubi pridružila Bayernu, Liverpoolu, Real Madridu in Manchester Cityju, zadnja dva četrtfinalista pa bosta znana v sredo zvečer po tekmah Juventus - Villarreal (1:1) in Lille - Chelsea (0:2). Žreb četrtfinalnih parov bo v petek, 18. marca.