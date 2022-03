Še v ponedeljek je poljski premier Mateusz Morawiecki izjavil, da se ukrajinski vojaki borijo ne le za svojo svobodo, ampak tudi za svobodo evropskih sosed, to je vzhodnih članic EU in Moldavije. Prek Poljske gre tudi največ zahodne pomoči v orožju za Ukrajino, pri čemer so veliko prispevale k porazom ruske vojske protitankovske in protizračne rakete. Mnogi se zdaj bojijo, kaj pomeni izjava Kremlja, da so konvoji s takim orožjem »legitimna vojaška tarča«. V nedeljo je tako strahovit ruski raketni napad na veliko ukrajinsko vojaško bazo Javoriv potekal samo 16 km od meje s Poljsko. Če pa bi Rusija napadla na Poljskem, bi moral posredovati Nato. Torej bi prišlo do spopada dveh jedrskih supersil, Rusije in ZDA, čemur se hoče Zahod izogniti, menda pa tudi Moskva. A dlje kot traja vojna, večja je možnost, da bo Rusija poskušala Ukrajincem preprečiti oskrbovanje z zahodnim orožjem prek Poljske. ZDA so zaradi nevarnosti ruskega raketnega napada na poljskem ozemlju Poljsku poslale sistem protizračne obrambe Patriot.

Poljski in slovenski premier Morawiecki in Janez Janša pa sta že kmalu po ruskem napadu 24. februarja zaman predlagala, da bi Ukrajina postala članica EU po hitrem postopku. Janša je zatem zahteval Natovo zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino. Ko so v Natu to zaradi nevarnost spopada z Rusijo zavrnili, je Morawiecki predlagal, da bi 28 poljskih letal mig-29, s katerimi Ukrajinci znajo pilotirati, izročili Američanom v Nemčiji, da bi jih ti potem poslali Ukrajincem. A tudi to bi lahko povzročilo spopad z Rusijo. Morda tudi po nepotrebnem, saj so ameriške protiletalske rakete Stinger, ki jih dobiva ukrajinska vojska, precej učinkovite.

Češka vlada pa je že kmalu po začetku vojne poslala Ukrajincem strojnice in topovske granate. Poleg tega je izrazila pripravljenost, da se v čeških bolnišnicah zdravijo ukrajinski ranjenci. Po prvem tednu pa je svojim državljanom dovolila, da se kot prostovoljci priključijo ukrajinski vojski. Sicer jim je prepovedano, da bi se borili v vojnah v tujini.