Včerajšnja jutranja vest, da so premierji Slovenije, Češke in Poljske na poti v Kijev, in to kar na vlaku iz Poljske, da bi izrazili solidarnost z Ukrajino, je bila močno presenetljiva. Takšne vratolomne poteze ni pričakoval nihče. Še posebno ne od premierjev, ki ne sodijo niti v širši krog posrednikov med Ukrajino in Rusijo. Med njimi so poleg francoskega predsednika Emmanuela Macrona, nemškega kanclerja Olafa Scholza, izraelskega premierja Naftalija Benneta in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana kvečjemu še predsednik evropskega sveta Charles Michel in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Kakšno vrednost oziroma smisel sploh ima obisk premierjev Janeza Janše, Petra Fiale in Mateusza Morawieckega v Kijevu, smo vprašali dr. Marka Lovca, strokovnjaka za mednarodne odnose na FDV. »Obisk treh predsednikov vlad je na tanki meji med pogumom in norostjo, solidarnostjo in oportunizmom. Lahko deluje kot dejavnik zaslombe, povezanosti in celo političnega odvračanja napadov,« pravi Lovec. Po drugi strani pa je obisk po njegovi oceni povezan s tveganji, kaj bomo storili, če se komu kaj zgodi v vojni z Rusijo: »Nase vleče čas in varnostne zmogljivosti Ukrajine, namesto da bi te varovale njihovo lastno kritično infrastrukturo.«

Obstajajo boljši načini za pomoč, če je namen pomagati, je prepričan Lovec. »Verjetno zato obisk poteka na lastno roko, brez mandata EU, izjave predstavnikov EU in Nata pa so bile zadržane, v stilu 'dobro je, da vsak prispeva po svoje'.«

Za Lovca je še najbolj presenetljivo, da je v trojici premierjev mogoče najti tudi Janšo. »Medtem ko v primeru Poljske in Češke obisk lahko razumemo z vidika njune sovjetske izkušnje, položaja na vzhodni meji EU, antiputinovske drže vlad v daljšem obdobju in izdatnega vsestranskega angažmaja v vojni v Ukrajini, je sodelovanje našega premierja bolj posledica predvolilnega oportunizma in iskanja zunanje potrditve. Evropejci v Zelenskem vidimo pogum, kakršnega ne vidimo pri lastnih politikih. Vendar pa to ne pomeni, da morajo naši politiki lastnoročno biti vojno v Ukrajini – njihova prva vojna za vrednote EU je znotraj EU. Tu pa je Janša pogosto na napačni strani,« še meni Lovec.