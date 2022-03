Oko za oko

Rusija je kot odziv na sankcije, ki jih je zaradi vojne v Ukrajini proti njej uvedel Zahod, včeraj prepovedala vstop v državo predsedniku ZDA Joeju Bidnu in več visokim predstavnikom njegove vlade, med drugim državnemu sekretarju Antonyju Blinknu, poročajo tuje tiskovne agencije. Na tem črnem seznamu so še obrambni minister Lloyd Austin, Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jacob Sullivan, načelnik štaba združenih poveljstev general Mark Milley, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki in celo nekdanja zunanja ministrica Hillary Clinton.