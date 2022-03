Evropa ima nešteto drugih težav, bistveno pomembnejših od Pesmi Evrovizije, a sredi mračnega vojnega obdobja priprave na luči poln izbor v Torinu tečejo naprej. Države izbirajo svoje tekmovalne skladbe, tudi Slovenci smo izpeljali Emo, evropski in drugi oboževalci pa že analizirajo in napovedujejo, kaj se bo zgodilo maja. Zaživele so tudi spletne stavnice, ki pa v tem trenutku niso zgolj pod vplivom glasbe. Čez noč se je že v prvih urah po začetku ruske invazije na Ukrajino napadena država zavihtela na prvo mesto večine obstoječih lestvic in stavnic.

Še pred vojno se je v Ukrajini, kar se Evrovizije tiče, nekoliko zapletlo. Alina Pash, ki je bila izbrana za predstavnico Ukrajine v Torinu, je odstopila od tega, da bi svojo državo zastopala v Italiji. Znašla se je namreč pod drobnogledom zaradi obiska Krima leta 2015, ki ga je Rusija leto prej priključila svojemu ozemlju. Alina je bila izbrana na televizijskem nacionalnem izboru in naj bi nastopila s pesmijo Shadows of Forgotten Ancestors, a je po razkritju podrobnosti o njenem potovanju odstopila.

Zamenjala jo je rap skupina Kalush Orchestra s pesmijo Stefania. In ta zdaj velja za največjo favoritko. Tudi evrovizijski oboževalci v težkih dneh stojijo Ukrajini ob strani. Kalush Orkestra so tako v hipu prehiteli največja favorita letošnjega izbora, Italijana Mahmooda in Blanca s skladbo Brividi. Na tretjem mestu je Švedska, ki pa svoje skladbe sploh še ni izbrala.

Slovenci stavimo na celjsko dijaško skupino LPS (Last Pizza Slice), katere ime lahko prevedemo v Zadnji kos pice, in skladbo Disko, a je navdušenje nad njo očitno zgolj na naši strani. Na spletni strani EurovisionWorld Slovenija med 40 državami zaseda kislo 39. mesto. Za nami je le še Severna Makedonija. Stavna spletna stran Oddschecker je še bolj črnogleda. Tam nas oboževalci vidijo na 40. mestu, torej povsem zadnjem, pred nami so Makedonci in nato še vsi ostali. Celo tisti, ki skladb še sploh niso izbrali.

K sreči je svet Evrovizije nepredvidljiv, kot rečeno, nekaj skladb še manjka, so pa stavnice tiste, ki v veliki meri določijo, komu bo na končnem izboru namenjene največ pozornosti. Zanimivo bo opazovati, kaj se bo na stavnicah dogajalo, ko se bo evrovizijska sezona bližala vrhuncu. Tudi po slabih kotacijah na stavnih lestvicah se je Slovenija vendarle že kdaj prebila v finale.

V Torinu bo ena država manj, kot je bilo načrtovano. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je sporočila, da Rusija ne bo smela sodelovati. EBU je sprva menila, da invazija Rusije na Ukrajino ne bo vplivala na glasbeno tekmovanje, a si je premislila. Odločitev temelji na zaskrbljenosti organizatorjev, da v luči aktualnih dogodkov sodelovanje Rusije na Evroviziji ne bo dobro vplivalo na ugled tekmovanja. Iz EBU so še sporočili, da ruski državljani ne bodo smeli glasovati za najljubšo pesem. V EBU so v izjavi za javnost zapisali, da so se članice zveze o končni odločitvi temeljito posvetovale. Hkrati so poudarili, da gre za nepolitično organizacijo izdajateljev programov, predanim vrednotam javnih servisov. »Še naprej varujemo vrednote kulturnega tekmovanja, ki spodbuja mednarodno izmenjavo in razumevanje, združuje občinstva, slavi različnost skozi glasbo in na enem odru združuje Evropo«, so še zapisali.

Pesem Evrovizije bo sicer potekala 10., 12. in 14. maja. Slovenski predstavniki bodo nastopili v prvi polovici prvega polfinalnega večera.