Na Hrvaško je do nedelje prispelo 5609 beguncev iz Ukrajine, med katerimi je 88 odstotkov žensk in otrok, kažejo podatki hrvaškega notranjega ministrstva. Begunce organizirano sprejemajo v začasne kolektivne namestitve v hotelih in motelih. A večina ukrajinskih razseljencev je bivališče našla v zasebnih namestitvah pri hrvaških gostiteljih, pogosto pri prijateljih in svojcih, ki živijo na Hrvaškem in so se angažirali kot prevajalci.

Imeli bodo urejen status

Hrvaška vlada je v začetku marca v skladu z odločitvami EU uveljavila začasno zaščito razseljencev iz Ukrajine, da bi omogočila njihovo čim bolj hitro in enostavno oskrbo ter tudi integracijo v hrvaško družbo. Za zdaj so pripravljeni sprejeti približno 20.000 beguncev iz Ukrajine, je dejal podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović.

Na Hrvaškem je uradno priznana tudi ukrajinska manjšina, ki šteje približno 2000 ljudi. Večinoma živijo v Slavoniji, v kateri so prav tako sprejeli številne begunce iz Ukrajine, posebej v Osijeku.

Poleg namestitve bodo razseljenci iz Ukrajine po pridobitvi begunskega statusa imeli pravico do zdravstvene zaščite, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter dela, ne da bi morali vložiti zahtevo za vizum. Begunske izkaznice bodo veljale leto dni, obstaja pa možnost njihovega podaljšanja za šest mesecev in do največ treh let. Glede na hrvaški zakon o socialnem varstvu bodo begunci iz Ukrajine verjetno imeli pravico do enkratnega letnega denarnega nadomestila. To znaša 467 evrov za gospodinjstvo in 334 evrov za osebe, ki živijo same. Ni nujno, da bodo vsi ukrajinski razseljenci zahtevali status begunca, glede na to, da lahko tako kot drugi tujci na Hrvaškem izkoristijo turistično vizo, ki traja 90 dni. Za tiste, ki se bodo odločili za to možnost, pa ni predvideno denarno nadomestilo.

Aktivna tudi civilna družba

Hrvaško notranje ministrstvo je znano aplikacijo Enter Croatia, ki je prvenstveno namenjena turistom, posodobilo z informacijami v ukrajinskem jeziku. Glavni cilj aplikacije v ukrajinskem jeziku je razseljencem iz Ukrajine, ki nameravajo prebivati na Hrvaškem, omogočiti, da vnaprej pošljejo svoje osebne podatke ter podatke o naslovu bivališča in telefonsko številko, kar bo dodatno olajšalo in pospešilo vstop v Hrvaško ter tudi okrepilo organizacijo sprejema beguncev.

Hrvaške osnovne in srednje šole so dobile navodila o organiziranju pouka za ukrajinske otroke. V nekaterih šolah so ga že začeli izvajati. Otroke iz Ukrajine so v nekaterih hrvaških mestih pripravljeni sprejeti tudi v vrtce.

Poleg hrvaške države so veliko solidarnosti z Ukrajino izkazali tudi hrvaški državljani, ki neutrudno zbirajo in pošiljajo humanitarno pomoč za ukrajinska mesta, v izpraznjenih vozilih pa potem proti Hrvaški prevažajo begunce. Obstaja tudi hrvaška facebook stran SOS Ukrajina, na kateri prav tako koordinirajo pomoč in delijo preverjene informacije. Domačini objavljajo oglase, v katerih iščejo delavce, večinoma za različne storitve v panogah avtoličarstva, prometa, za frizerske in kozmetične salone, gostinstvo in IT-sektor. Tudi Ukrajinci oglašujejo, da so iskalci zaposlitve, glede dela pa večinoma niso izbirčni. Obstaja tudi pobuda, da bi se oglasili prostovoljci, ki bi s prevajanjem pomagali pri pogajanjih med delodajalci in njihovimi novimi potencialnimi delavci iz Ukrajine, saj vsi hrvaški delodajalci in vsi prebegli Ukrajinci angleščine ne obvladajo dovolj.