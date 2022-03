Države ne delujejo več v svojem interesu

O vojni v Ukrajini je še težje pisati kot o kovidnem režimu – če imaš drugačno mnenje od vladajočega. Odstopanje od zapovedane zgodbe je nedopustno in brž sproži klice po ukinitvi prestopnika. To je eden od vidikov, kako ta vojna vpliva tudi na nas in spreminja naš – zahodni – svet. Tudi mi smo v vojni. Vojna poteka tudi proti podrejenemu prebivalstvu Zahoda.