Janša s prijatelji na Potemkinovih poteh

Obisk dveh višegrajskih premierjev in njunega pridruženega člana brez uradne članske izkaznice Janeza Janše v Kijevu je velika solo akcija vodilnih državnikov tistega dela Evropske unije, ki je v minulih tednih terjal še odločnejšo vpetost sedemindvajseterice v vojno v Ukrajini. Poljska je ponujala svoje mige ukrajinskim letalskim silam, v zameno pa je hotela ameriško zračno zaščito, pa je bila od Američanov grobo zavrnjena zaradi bojazni, da bi to lahko pomenilo začetek spopada med Natom in Rusijo. Iz podobnih razlogov so bili zavrnjeni tudi vsi predlogi o vzpostavitvi območja prepovedi letanja po vzoru Iraka iz devetdesetih let, ki jih je z drugimi somišljeniki iz vzhodne Evrope zagovarjal Janez Janša.