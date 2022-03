V Villarrealu se je na prvi tekmi osmine finala nogometne lige prvakov domača mreža zatresla že po 33 sekundah igre, svoj prvi zadetek za Juventus pa je dosegel Dušan Vlahović, ki je v zimskem prestopnem roku okrepil najbolj trofejni italijanski klub. Varovanci Unaia Emeryja so v 66. minuti izid izenačili, strelec je bil Daniel Parejo. Bianconeri s prihodom Vlahovića kažejo drugačen obraz, kot so ga v prvem delu sezone. V soboto so v gosteh s 3:1 v domačem prvenstvu premagali Sampdorio, kar je dobra napoved pred drevišnjo povratno tekmo. »Čeprav je bil izid s prve tekme ugoden za nas, je še vse odprto. Ker bomo v primerjavi s prvo tekmo močnejši za nekaj pomembnih igralcev, sem prepričan, da se bomo na koncu veselili napredovanja,« je pred tekmo optimistično razpoložen Massimiliano Allegri, trener Juventusa.

»Do konca je še 90 minut in dali bomo vse od sebe, da v Torinu zmagamo,« v napredovanje Villarreala verjame trener moštva Unai Emery. Glede na to, da je Villarreal v lanski sezoni slavil zmago v ligi Europa, ga vsekakor ne gre odpisati. V domačem prvenstvu je trenutno resda šele sedmi, zato pa ima v letošnji sezoni že lepe spomine na Italijo. Decembra je v odločilni tekmi za uvrstitev v osmino finala v Bergamu premagal Atalanto s 3:2.

V zadnjih dneh je v povezavi s Chelseajem zaradi njegovega zdaj že nekdanjega lastnika Romana Abramoviča še veliko nejasnosti, a to na igro moštva in rezultate še ne vpliva. Tudi na prvi tekmi osmine finala so na Stamford Bridgeu prišli do zanesljive zmage, ko sta v polno zadela Kai Havertz in Christian Pulišić. Toda Thomas Tuchel je preveč izkušen trener, da bi se na povratni tekmi zanašal na to prednost. Prepričani smo lahko, da bo od svojih igralcev zahteval, da od prve minute igrajo na zmago. »Pričakujem lahko, da bo Lille igral napadalen in agresiven nogomet. Na to moramo biti pripravljeni, hkrati pa biti prepričani vase. Za nami je šele prvi polčas, drugi bo v Lillu in prikazati bomo morali še eno vrhunsko predstavo, če se želimo uvrstiti med osem najboljših ekip,« ničesar ne prepušča naključju Tuchel.

Chelsea je v angleškem prvenstvu še naprej na tretjem mestu, v zadnjem krogu je v nedeljo doma premagal Newcastle z 1:0. Slabše gre v najmočnejši francoski ligi Lillu, ki je minuli petek doma igral neodločeno s St. Ettienom in je trenutno na šestem mestu. Dodatna težava za lanskoletne francoske državne prvake je poškodba Renata Sanchesa, ki je bil v Londonu eden boljših igralcev na igrišču.