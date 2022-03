Osem slovenskih atletov bo nastopilo na 18. dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo po več letih v bližini Slovenije, saj bo najboljše na svetu od petka do nedelje gostil Beograd. Slovenci bodo nastopili v štirih disciplinah: skoku ob palici (Tina Šutej, trener Milan Krajnc), troskoku (Neja Filipič, trener Srđan Đorđević), 60 m z ovirami (Filip Jakob Demšar, trener Albert Šoba) ter štafeti 4x400 m (Anita Horvat, Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Veronika Sadek in rezerva Maja Pogorevc, nacionalni trener za štafete je Matija Šestak).

V dvoranski sezoni navdušuje predvsem Ljubljančanka Tina Šutej, ki v zadnjih letih živi in trenira v Celju, kjer tekmuje za Kladivar. Petega marca je v Rouenu v Franciji izboljšala slovenski rekord, ko je preskočila je 480 cm. S tem deli 18. mesto v dvoranskih izidih vseh časov in tretje v tej sezoni. Pred njo sta v sezoni le Rusinji Anželika Sidorova (487 cm) in Polina Knoroz (481 cm), enak dosežek kot Tina Šutej pa so v tej sezoni dosegle še Belorusinja Irina Žuk ter Američanki Katie Nageotte, olimpijska zmagovalka iz Tokia, in Sandi Morris, branilka naslova. »Sezona gre za zdaj povsem po načrtih. Celo malce nad njimi, saj Tina skače izjemno konstantno. Na vseh dvoranskih mitingih je namreč premagala višine med 460 in 480 centimetri. Takšni izidi vlivajo samozavest in optimizem pred dvoranskim vrhuncem sezone,« je prepričan Milan Krajnc.

Kolajna jo je razbremenila

»Tina v preteklosti svojega talenta ni znala pokazati na velikem tekmovanju, v zadnjem obdobju pa je zadeva drugačna. Z uspehi na zadnjih velikih tekmovanjih je dokazala, da je pripravljena naskakovati najvišja mesta. V palici odloča igra živcev in prepričan sem, da je Tina na vse skupaj pripravljena,« pravi vodja slovenske stroke Albert Šoba in dodaja: »Od Neje in Jakoba ne pričakujemo tako visokih uvrstitev kot od Tine, a sta oba z uvrstitvijo na prvenstvo dosegla lep uspeh. Žal se nam s poškodbo Luke Janežiča ni izšlo, da bi se na svetovno prvenstvo uvrstili tudi z moško štafeto, kar bi bil izjemno lep uspeh.«

Tina Šutej je priznala, da jo je lanski naslov evropske dvoranske prvakinje na Poljskem razbremenil, saj si je končno dokazala, da lahko izpolni cilje tudi na največjih tekmovanjih. »Za zdaj vse poteka po načrtu, od treningov do tekmovanj. Konstantni skoki in uspehi preteklosti mi vlivajo sproščenost in samozavest. Zavedam se, da bom v soboto med favoritinjami za kolajne. Od odgovornosti ne bežim in upam, da bom svoj cilj uresničila,« napoveduje 33-letna atletinja.

Trener Srđan Đorđević pravi, da so v tej sezoni izmed vseh disciplin dvoranske atletike na najslabšem skakalne discipline, saj sploh ni bilo pravih tekmovanj. »Zato Neja Filipič v troskoku ni pokazala svojega potenciala. Je pa dosegla osebni rekord v skoku v daljino. Ker gre za veliko korelacijo s troskokom, je lahko optimistična, da bo v Beogradu vsaj naskakovala osebni rekord v svoji močnejši disciplini. V tem primeru tudi rezultat ne bo izostal,« verjame Srđan Đorđević. »V tej sezoni še nisem pokazala vsega, kar znam, zato grem v Beograd zelo optimistična. Zdrava sem, zato imam velika pričakovanja,« ga dopolnjuje Neja Filipič.

Cilj štafete državni rekord

Pred odhodom v Beograd je bilo veliko govora o slovenski ženski štafeti, ki je ta mesec na balkanskem prvenstvu v Carigradu izboljšala slovenski rekord (3:37,84). Trener Matija Šestak, nekdanji vrhunski tekač na 400 m, je podoživel nekdanje svoje čase in se spomnil, kako se je ves čas govorilo o štafetnem projektu, a do njega nikoli ni prišlo. »Zato sem še toliko bolj vesel, da po dolgem času na veliko tekmovanje peljemo štafeto. V Beograd se je kvalificiralo deset reprezentanc. Verjamem, da lahko Slovenija prehiti vsaj dve, ne dvomim pa, da lahko izboljša državni rekord,« je optimističen Matija Šestak.

»Žal se mi v teku na 400 m z uvrstitvijo v Beograd za las ni izšlo. Sem pa toliko bolj vesela, da imamo zelo kvalitetno štafeto. Zase lahko obljubim, da bom dala vse od sebe. Prepričana sem, da lahko tečemo hitreje kot v Turčiji,« pravi Anita Hrovat, njene besede pa potrjujeta Jerneja Smonkar in Agata Zupin. V Beograd bo kot rezerva odpotovala tudi Maja Pogorevc, ki je polna energije. »Močno bom spodbujala dekleta, da bodo še hitrejša. Res je sicer, da sem v ekipi rezerva. A če se bo katera poškodovala, bom vskočila in dala vse od sebe, da dosežemo dober rezultat,« je odločna Pogorevčeva.