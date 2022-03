Trenutek za tekmo s takim nasprotnikom, kot je Virtus iz Bologne, ki je eden glavnih favoritov za končno zmago v evropskem pokalu, za košarkarje Cedevite Olimpije bržkone ne bi mogel biti primernejši. Če kdaj, potem lahko Ljubljančani na presenečenje proti italijanskemu moštvu upajo zdaj, ko so ujeli odlično formo. V vseh tekmovanjih so zbrali kar dvanajst zaporednih zmag, niz pa prekinili s ponedeljkovim porazom v 2. krogu lige za prvaka proti Šenčurju. A zgolj na papirju, saj so zmaji tekmo drugega dela državnega prvenstva igrali v okrnjeni in pomlajeni zasedbi, v kateri so bili iz prvega moštva zgolj Marko Radovanović in Alen Hodžić ter mladi Luka Ščuka, Dan Duščak ter Blaž Habot, na klopi pa je namesto Jurice Golemca sedel njegov pomočnik Miro Alilović.

Olimpija postala dobro naoljen stroj

Izjemno naporen prejšnji teden, v katerem so igrali kar tri domače tekme, so Ljubljančani sklenili v nedeljo, ko so na kolena spravili Mego v ligi ABA. Medtem ko se je lahko mlado moštvo iz Beograda celoten teden pripravljalo na gostovanje v Ljubljani, so zmaji v tem času v evropskem pokalu ugnali Budućnost in Promitheas. Kljub utrujenosti in nekoliko manjši energiji so tudi proti Megi nadzorovali potek dogodkov na igrišču in v nobenem trenutku niso dovolili, da bi nasprotnik ogrozil njihovo zmago. Po treh tekmah v šestih dneh je bilo jasno, da bo Olimpija proti Šenčurju v ogenj potisnila mlade igralce in tiste, ki zaradi manjše minutaže potrebujejo minute v nogah in rokah. Poraz v državnem prvenstvu so tako v zmajevem gnezdu sprejeli kot nujno zlo v natrpanem urniku, ki že danes prinaša izjemno zahtevno gostovanje v Bologni pri Virtusu.

Kapetan Jaka Blažič in soigralci so v Italijo odpotovali izredno motivirani in samozavestni, saj se zavedajo, da so ujeli izjemno formo. Igra Olimpije ima že nekaj časa rep in glavo, igralci so našli svoje vloge in se v njih počutijo udobno. Golemac je ob tem uravnotežil prispevek začetne peterke in »druge enote«, ki v igro prinese novo dimenzijo. Pod taktirko Yogija Ferrella in Jacoba Pullna Olimpija ve, kdaj je treba igrati hitro in kdaj umiriti igro. Na neprimerno višji ravni kot v prvem delu sezone je tudi obramba, ki v prvi vrsti Zoranu Dragiću in Jaki Blažiču, pa tudi Zachu Augustu in preostalim omogoča tek v protinapade ter napadanje nasprotnika v »hrbet«. Z Alenom Omićem znajo zmaji spustiti žogo tudi pod koš, dodatno orožje pa bodo dobili z vrnitvijo Melvina Ejima, ki je v domovini urejal vse potrebno ob bratovi tragični smrti. Trenutno Olimpija deluje kot dobro naoljen stroj, brez večjih pomanjkljivosti, zato tudi ne čudijo samozavestne izjave posameznikov, denimo izkušenega Jacoba Pullna, ki je dejal, da lahko Olimpija v ligi ABA in evropskem pokalu premaga vsakogar.

Poškodba Belinellija

Z zmago v Bologni bi se Olimpija lahko resno vmešala v boj za četrto ali celo tretje mesto v skupini B evropskega pokala, saj bi na lestvici ujela ravno Virtus. A naloga bo vse prej kot lahka, saj ima trener Sergio Scariolo na voljo izredno kakovostno moštvo, ki so ga v zadnjem obdobju še močno okrepili. Iz moskovskega CSKA sta namreč prišla Daniel Hackett in Tornike Shengelia, ki za nov klub za zdaj sicer še ni zaigral. Bo pa v italijanskem moštvu manjkal prekaljen Marco Belinelli, ki si je poškodoval stegensko mišico in bo z igrišč odsoten slaba dva meseca.

»Pred nami je zahtevna tekma in velik izziv. Igrati bomo morali fizično, dobro teči, ne izgubljati žog, obenem pa dobro zapirati prostor pod svojim košem. Naš cilj je, da jih naredimo nervozne, s tem pa pridemo v položaj za presenečenje,« pravi Jurica Golemac, Jaka Blažič pa dodaja: »Virtus lahko premagamo le, če se bodo naši tekmeci počutili nelagodno, to pa lahko dosežemo s fizično igro v obrambi. V napadu moramo igrati osredotočeno in strpno, če želimo priti do želenega rezultata.«