Gimnastika: Teja Belak se vrača po porodu

Slovenske telovadce in telovadke konec tedna čaka tretja od štirih postojank svetovnega pokala to sezono, ki štejejo tudi kot kvalifikacije za jesensko svetovno prvenstvo v Liverpoolu. Kot je napovedala na tiskovni konferenci pred začetkom sezone, se v tekmovalne arene v Bakuju vrača Teja Belak (na fotografiji), ki se bo manj kot deset mesecev po rojstvu sina na preskoku prvič spet preizkusila na najvišji ravni. Ljubljančanka za prvi dve tekmi, na katerih je na preskoku s prvim in četrtim mestom blestela Tjaša Kysselef, še ni bila pripravljena, zato nima možnosti uvrtitve na SP. uš