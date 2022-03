Nepreslišano: Anders Aslund, švedski ekonomist

Nenadna izolacija in gospodarski zlom Rusije sta presenetila skoraj vse. Po dolgem norčevanju iz sankcij iz leta 2014 Putin in njegovo spremstvo preprosto nista verjela grožnji zahodnih vlad o dodatnih »peklenskih sankcijah«. Danes je postalo jasno, da je Kremelj podcenjeval moč Zahoda. Zdaj nihče več ne more trditi, da so sankcije neučinkovite. Vprašanje je le, kako jih bodo izvajali in ali bodo pri njih vztrajali. Medtem ko so se ZDA vztrajno zavzemale za strožje sankcije kot EU, so danes skoraj popolnoma enakega mnenja. In nova nemška vlada se je celo odločila za nepričakovano zaostritev, kar je svojevrsten in osupljiv preobrat, ki ga bo treba še dodobra preučiti.