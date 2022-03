Uporaba državne televizije kot orodja oblasti in neverodostojnih informacij, ki so ključne za odločanje množic, se dogaja tudi v Sloveniji. Na ta problem demokratične družbe je nedolgo tega opozorila novinarka Tanja Gobec v zadnji oddaji Politično, ki je bila na programu tri leta.

»Ko so prišli po komuniste, sem molčal, ker nisem bil komunist. Ko so prišli po sindikaliste, sem ostal tiho. Nisem bil sindikalist. Ko so prišli po Jude, nisem protestiral, ker nisem bil Jud. Ko so prišli po mene, pa ni bilo nikogar več, ki bi se uprl …« Gre za citat nemškega teologa Martina Niemöllerja.

Vlada, ki jo imamo v državi, uresničuje ideje temeljnega kapitalizma. Kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo, za denar, ki ga nimamo. Hkrati pa ljudi prepričujemo, da je to točno to, kar so si želeli vse življenje. In temu je namenjena kadrovska politika v tistih medijih, ki jih ni mogoče kupiti s tujim denarjem, da ljudi o tem prepričajo.

Zato je treba reagirati in ne molčati. Opozarjati na očitne napake. Zato je treba braniti slehernike pred lažjo oblasti. Medije. Novinarke. Gre za življenja ljudi, ne samo v Sloveniji. Prvi korak k varnosti v družbi je zaščita neodvisnosti medijev in novinark. One so prve v vrsti. Ali če citiram res najboljšo misel na to temo:»Ko so prišli po komuniste, sem molčal, ker nisem bil komunist. Ko so prišli po sindikaliste, sem ostal tiho. Nisem bil sindikalist …« Najprej pa so bili na programu čiščenje medijev in novinarke.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap