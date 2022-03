V evropski diplomaciji je zavrelo, a še vedno so velesile hitele uradno zatrjevati, da si vojne prav res ne želi nihče. Avstro-Ogrska je trdila, da je dala Srbiji možnost, da spor razreši za pogajalsko mizo, a da so to pobudo zavrnili v Beogradu, in Dunaju ni preostalo drugega, kot da za zaščito svojih ljudi v Srbijo pošlje vojsko. Dejstvo, da je bil dunajski ultimat Beogradu sestavljen tako, da bi bil zagotovo zavrnjen, je seveda prikladno izpadlo iz retorike. Po drugi strani so prav gotovo takrat nekateri potiho, drugi manj potiho trdili, da je bil sarajevski atentat plod dela sovražnih obveščevalnih služb. Ali je bilo kar koli od tega res ali ne, v končni fazi niti ni bilo več pomembno, poti nazaj ni bilo več; vojna je bila glavni cilj vpletenih, in pokopati resnico pod lažmi in propagando ni bila še nikdar težava za vlado, ki se je pripravljala na vojno za širitev svojega vpliva ali škodovanje svojim zgodovinskim rivalom.

Zmešnjava na Bližnjem vzhodu, ki jo je povzročila Sykes-Picotova pogodba o razkosanju Osmanskega cesarstva, se nadaljuje še več kot stoletje po njegovem razpadu, kakšna retorika in kakšna politika sta se vzpeli iz gospodarsko uničenih weimarske Nemčije in carske Rusije, pa je znano vsakomur. Na območju nekdanje Avstro-Ogrske imamo prav tako veliko opraviti z desničarskim populizmom, ki, ironično hinavsko, poskuša biti kar najbolj humanitaren v zvezi s trenutnimi dogodki, saj da gre tu za »prave, zaresne begunce«. Sploh iz Ljubljane in Varšave prihaja veliko retorike, ki ji je bolj malo mar za mir, pa precej bolj za nabiranje političnih točk in merjenje moči pred svetom.

Pretiranih razlogov za optimizem v tem trenutku ne vidim, saj se zgodba prejšnjega stoletja ponavlja s skoraj strašljivo podobnostjo – no, morda je na zastavah malo več modre in malo manj črne. Na tej točki skoraj ni več važno, kako se konča vojaški spopad ali kdo bo na oblasti v Kremlju čez pol leta. Odločitve, ki bodo oblikovale našo prihodnost, so že bile sprejete. Za Ukrajino ni svobodnega konca; ali jo bo vsrkala ruska interesna sfera ali pa jo bo z oderuškimi posojili in nepravičnimi trgovskimi pogodbami zasužnjil Zahod.

Trgovske, kulturne in akademske povezave, ki smo jih po koncu hladne vojne mukoma tkali skozi desetletja, so izginile kar tako, čez noč. Tudi ko bo vojne konec, jih ne bomo zlahka obudili. Pravičniški zanos, na krilih katerega se na eni strani sprejemajo odločitve za kaznovanje napadalca, na drugi strani pa zbirajo evri za žrtve, ne bo trajal večno. Sploh v krajih, ki bodo od vojne, tako vojaške kot gospodarske, najbolj prizadeti, bodo sčasoma ljudje začeli razmišljati ne o demokraciji in svoboščinah, temveč o tem, kaj bodo jedli za kosilo in kako bodo preživeli zimo. V takem okolju na vrh družbe ne bodo prišli najboljši, najmodrejši in najbolj pravični, temveč najbolj brezobzirni, najbolj brezkompromisni in najbolj manipulativni. V krajih, ki bodo manj prizadeti oziroma se bodo posledice poznale predvsem v denarnicah, pa tudi ne bo dosti drugače. Več denarja bo šlo za oboroževanje, verjetno tudi za »domoljubno izobraževanje«, morda preko ponovne uvedbe služenja vojaškega roka.

Da je Vladimir Putin sprožil nedopustno vojaško agresijo proti sosednji suvereni državi, je dejstvo. Utopično pa je pričakovati, da bo, tako v Rusiji kot v Ukrajini, tako v Evropski uniji kot v zvezi Nato, prišlo do sprememb v smeri demokratizacije in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, če si vzajemno sesujemo gospodarstva in ljudi pahnemo v revščino in bedo.

Tako je bilo nekoč v Evropi in očitno je tako tudi danes. Radi govorimo o tem, da se moramo iz zgodovine učiti, sicer smo obsojeni na njeno ponavljanje, ampak v trenutkih, kot je ta, vse skupaj spominja bolj na kakšno Sofoklejevo tragedijo – prerokba se izpolni ravno zato, ker se ji v strahu poskušamo za vsako ceno izogniti.

Matic Smolej, Zürich